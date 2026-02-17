Miércoles de ceniza 2026: ¿Es feriado o festivo en México?

Cada año, el inicio de la Cuaresma genera dudas entre trabajadores, estudiantes y familias que practican tradiciones religiosas en México. El Miércoles de Ceniza marca un momento importante para millones de personas, pero también despierta una pregunta clave: ¿se descansa o se trabaja con normalidad?

En 2026, esta fecha vuelve a colocarse entre las principales búsquedas en internet, especialmente entre quienes organizan agendas laborales, escolares o viajes cortos. Aunque su peso cultural y espiritual es alto, la realidad legal es distinta a lo que muchos imaginan.

A continuación, en La Razón te explicamos con claridad cómo se considera oficialmente este día en el calendario mexicano y qué implica para trabajadores y empresas.

Miércoles de ceniza ı Foto: Cuartoscuro

¿Es feriado o festivo?

No. El Miércoles de Ceniza 2026 no es un día feriado oficial ni festivo obligatorio en México. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no se encuentra dentro de los días de descanso obligatorio, por lo que las actividades laborales, escolares y comerciales se desarrollan de manera normal.

Esto significa que:

No hay suspensión de clases por disposición federal

Las oficinas públicas operan con normalidad

No existe pago doble o prima por laborar ese día

Aunque muchas personas acuden a iglesias para recibir la imposición de ceniza, este acto es de carácter religioso y voluntario, sin efectos legales sobre jornadas laborales.

En 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el 18 de febrero, fecha que marca el inicio del periodo de reflexión previo a la Semana Santa dentro del calendario cristiano.

Miércoles de ceniza ı Foto: Unplash.

¿Por qué hay confusión cada año?

La duda surge porque otras fechas religiosas sí coinciden con periodos vacacionales, como Semana Santa, donde muchas escuelas suspenden actividades por acuerdos internos o calendarios educativos, aunque tampoco son feriados oficiales.

Además, en algunas empresas se permite salir antes o hacer ajustes de horario por costumbre, pero esto depende totalmente de cada centro de trabajo.

El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma ı Foto: Unplash.

