Reforma electoral está atorada por plurinominales, Monreal afirma que avanza pese a renuencia del PT y PVEM

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó que una vez que sea recibida la iniciativa en materia de reforma electoral será respaldada por la mayoría y dijo que esta avanza, a pesar de renuencia de partidos aliados.

En entrevista, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena enfatizó que no hay riesgos de que no sea aprobada la reforma como la plantea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Lo repito: nosotros la vamos a respaldar. No hay ningún riesgo, como no ha habido riesgos cuando el PT o el PVEM votan distinto que nosotros en la Cámara; simplemente es un acto legislativo donde no se coincidiría”, dijo.

Aseguró que en caso de no ser recibida la próxima semana se tendrían los tiempos muy justos, “difíciles para procesar una reforma constitucional como se ve. Para mí, como coordinador, como no tengo ni la iniciativa ni el borrador, no puedo adelantar si ellos van a respaldar la iniciativa que envíe la presidenta”.

Señaló que si es enviada a la Cámara de Diputados se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales, que tiene un plazo de cinco días para elaborar el dictamen y luego, si se aprueba, se pasa al Pleno, donde “se podría abordar durante la primera quincena de marzo”.

Monreal Ávila recordó que “cuando nosotros acudimos como candidatos en el proceso electoral, en 2024 firmamos un documento y dijimos que las iniciativas que la presidenta enviara las íbamos a votar en favor”.

“No sabemos ni nos adelantamos si en el Pleno se logre mayoría calificada, que es lo que en una reforma constitucional se exige. Si fuera una ley reglamentaria o modificaciones a una ley ordinaria, bastaría la mayoría simple. Pero en los temas que estoy comentando se requiere reforma constitucional, no reforma a leyes secundarias”.

Expuso que solo conoce algunos rasgos generales, los cuales fueron dados a conocer por la presidenta. “Hay cuatro temas que va la contener la iniciativa; uno de ellos, es la integración de las Cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la disminución del costo de las campañas y de los órganos electorales, el voto de los mexicanos en el extranjero y su representación política y la participación ciudadana”.

Agregó que esos cuatro temas, “dijo ella, son irreductibles. Y yo creo que deben contenerse en la iniciativa que ella seguramente presentará. No conozco más que rasgos generales de lo que la Comisión Presidencial ha presentado desde hace varias semanas”.

Comentó que está enterado de que en la Secretaría de Gobernación con la Comisión Presidencial están intentando hacer una redacción esta semana.

“Ya quedan muy pocos días, están ya en un proceso contra el tiempo. Entonces, la semana que entra puede haber sorpresas en la presentación de la iniciativa que enviará la presidenta a algunas de las Cámaras”.

El legislador indicó que el de los plurinominales ha sido un debate intenso; “pareciera haberse superado ya hace unos días”, al proponerse quedarse en la misma fórmula, 300-200, pero con una fórmula de elección distinta, “que no fuera una lista plurinominal en la que designaran la lista en orden creciente por las dirigencias de partidos”.

En este sentido, expuso que hay dos propuestas; una, que 100 diputados se eligieran por el principio del mejor perdedor, o sea, el que quedara en segundo lugar en los distritos, y los otros 100 a través de una fórmula de elección.

“Una boleta donde se votarán a los mejores y en razón de eso podría ser que el número último de la lista el de mayores votos, que altera la fórmula que tenemos, porque actualmente son del 1 hasta el 40 y así se seleccionan en razón de prioridad. Pero no hubo avances, esa es la verdad”.

Sin embargo, reiteró que la presidenta de la República sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la Cámara debe estar conformada con menos plurinominales, con nuevas fórmulas de elección, y que el costo de las campañas, junto el de los órganos electorales, es desmedido para una democracia con problemas económicos.

Insistió en que la iniciativa tendrá que ser revisada. “Para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo. Aunque no pase como mayoría calificada, Morena, desde ahora les decimos a todos que va a respaldar a la presidenta en la iniciativa que presente”.

Al ser cuestionado si en un transitorio de la reforma busca posponer la elección del Poder Judicial, el diputado Ricardo Monreal expresó que “no sabemos cómo va a venir la iniciativa, pero la naturaleza de los transitorios no tiene ese alcance. Tiene que haber modificación constitucional en el caso de que se presentara una cosa así”.

Abundó que la reforma judicial fue un instrumento “extraordinario, indispensable y bien hecha. Si hubiese una norma o una ley o un reglamento o una norma jurídica que fuera necesario modificar, pues se haría. Para eso estamos el Constituyente Permanente y por eso somos un órgano revisor de la Constitución y de la ley”.

Precisó que no hay riesgo de posponer su elección, ya que “es una modificación constitucional, pero no por mandato de una Corte, sino por una decisión de sus órganos internos debidamente constituidos como es el Congreso de la Unión”.

Añadió que respetamos al órgano internacional, pero “nosotros nos dimos reformas a la Constitución debidamente apegados a la Carta Magna y no tenemos por qué modificar ni tenemos por qué hacer cosas distintas a las que la Constitución nuestra establece”.

Respecto a la revocación de mandato, aclaró que aún no se define si habrá o no cambios en la Constitución. Tal y como está ahora, se practica un año después de la elección federal; es decir, ahora está planteado para el 2028, “pero si hay una modificación para llevarla a cabo en el 2027 debe realizarse una modificación a la Constitución. Yo digo que es una institución que tiene que practicarse y mantenerse. Es democracia directa y un ejercicio que hay que acostumbrarnos a realizar”.

Instalación de comisiones bicamerales

En cuanto a la instalación de las comisiones bicamerales, el presidente de la Junta de Coordinación Política mencionó que están por integrarse y “solo es cuestión de conocer los nombres de los diputados que las constituirán”.

“Si mal no recuerdo son la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, la Comisión Bicameral de Deuda Financiera, incluso la COCOPA, aquella que se instaló hace como 20 años, pervive, y la Comisión Bicameral de Bibliotecas”, apuntó.

Finalmente, el diputado Ricardo Monreal destacó el trabajo realizado durante la sesión de este martes, donde se logró aprobar diez dictámenes por consenso, sin discusión y por unanimidad. “Es un ejemplo de que sí se puede construir un consenso”.

MSL