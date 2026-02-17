Sheinbaum pide ‘no subirse a ladrillo y marearse’ ante atrincheramiento de Marx Arriaga

Tras la renuencia extendida por más de tres días, de parte de Marx Arriaga, a dejar las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, a pesar de ya haber sido removido y sustituido en el cargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ninguna persona es dueña de un espacio público ni tiene por qué asumirse como dueña del modelo educativo en el país, además de exhortar a que dentro del movimiento de la Cuarta Transformación no hay que “subirse a un ladrillo y marearse”.

En inicio la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció durante su conferencia por no emitir más declaraciones al respecto y no abonar al debate que se ha desatado e incluso reiteró el reconocimiento a la labor desempeñada por Marx Arriaga, al haber sido el encargado de los nuevos libros de texto y haber sido parte de la reformulación del modelo educativo echado a andar hace tres años.

A pesar de ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la 4T es un movimiento amplio en el que se vale la autocrítica y en el que se puede colaborar desde cualquier espacio, en referencia a que aunque se removió a Marx de la dirección de dicho organismo, se le ofreció mantenerse dentro del gobierno desde otras áreas.

“Marx Arriaga hizo un papel extraordinario en la SEP y en la elaboración de los libros de texto. No quiero entrar al debate de quién fue, quién le dijo, quién no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Todos podemos, yo puedo ser Presidenta hoy y mañana contribuir de una manera distinta al movimiento de transformación… Entonces no tiene por qué asumirse que una persona es dueño del movimiento o es dueño del modelo de la Nueva Escuela Mexicana. Entonces, todos tenemos un espacio en determinado momento. Entonces, con todo el reconocimiento que hacemos a Marx Arriaga y además él tiene espacio en otros lugares del gobierno, si así lo desea”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes en conferencia de prensa.

En referencia a lo dicho en su conferencia del lunes, en la que contó que Marx Arriaga se negó a incorporar contenidos que destaquen a las mujeres en la historia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este martes que siempre se pueden enriquecer los materiales y nadie debería oponerse a los cambios porque siente que algo le pertenece.

“Siempre hay enriquecimiento de ciertos temas. Lo que no puedes pues es negarte a que no haya nada porque es patrimonio tuyo”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo énfasis en que tampoco nadie puede adjudicarse de manera personal la creación de la 4T y lo que compone a éste, porque sus bases partieron de una cercanía con la población, de la cual pidió no apartarse.

“Nadie tiene la pureza del movimiento de transformación. Esto es un movimiento que se construyó con el pueblo y lo importante es no perder la cercanía con el pueblo. Nunca subir si un ladrillo y marearse. Nosotros somos pueblo, somos parte de este movimiento, todos. Y hay espacio siempre y se puede trabajar en el movimiento en otro lado. No tiene por qué decir: pues yo aquí o si no aquí, entonces ya no en ningún lado”, enfatizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A pesar de defender la composición de los nuevos libros de texto y el modelo de enseñanza echado a andar en el sexenio pasado, mencionó que siempre puede haber avances y en ese sentido es que se tomaron las decisiones como el nombramiento de Nadia López García como la nueva directora de Materiales Educativos.

“No quiero entrar en discusión con Marx, ni quiero entrar en discusión con la nueva compañera, o con Mario o sino sencillamente en el movimiento de transformación todo avanza y todos son importantes, todas y todos son importantes y hay que darle su espacio a todas y a todos”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También se pronunció en contra de acusar a Marx Arriaga como traidor al movimiento o al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

