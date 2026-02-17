Suman 31 fallecidos por sarampión en México

El número de muertes por sarampión en México aumentó a 31, mientras que los casos confirmados alcanzaron los 9 mil 850 contagios en el país, de acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Las autoridades sanitarias informaron que el repunte mantiene bajo vigilancia epidemiológica a diversas entidades, particularmente aquellas donde se ha registrado una baja cobertura en la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Ante el incremento de casos, legisladores federales hicieron un llamado a reforzar las campañas de vacunación y garantizar el abasto de biológicos en centros de salud.

Desde la bancada del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba —quien recientemente ha impulsado exhortos para fortalecer la inmunización— advirtió que el sarampión es una enfermedad prevenible y que “no vale la pena morir por una enfermedad que cuenta con vacuna segura y eficaz”. El legislador insistió en que la clave está en recuperar coberturas superiores al 95 por ciento para evitar brotes.

El Partido Acción Nacional (PAN) insistió en que el aumento de contagios refleja la necesidad de revisar la estrategia nacional de vacunación y mejorar la logística de distribución, mientras que legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron comparecencias de funcionarios del sector salud para explicar las acciones implementadas frente al brote.

En tanto, desde la mayoría parlamentaria se sostuvo que el Gobierno federal ha reforzado las jornadas intensivas de vacunación y desplegado brigadas en comunidades con mayor incidencia, además de intensificar las campañas informativas para combatir la desinformación en torno a las vacunas.

Especialistas en salud pública han advertido que la disminución en la cobertura de inmunización en años recientes, sumada a la movilidad internacional, facilita la reintroducción del virus. El sarampión es altamente contagioso y puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en menores de edad y personas no vacunadas.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a madres, padres y tutores a revisar las cartillas de vacunación y acudir a su unidad médica ante síntomas como fiebre alta, erupción cutánea, tos y conjuntivitis.

LMCT