‘Tres, cuatro días más, sin problema’, Marx Arriaga se mantiene en oficinas hasta recibir oficio

Tras más de 90 horas encerrado en las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) y aun cuando incluso ya enfrenta interrupciones en servicios como el internet, el exdirector Marx Arriaga insistió en seguir dentro de las instalaciones del organismo e incluso aseguró que no tiene problema en permanecer durante más días.

Entrevistado entre los pasillos de la DGME y con un cambio de ropa, el encargado de elaborar los libros de texto gratuitos afirmó que permanecerá en el lugar hasta ser notificado oficialmente de su remoción del cargo.

“Yo represento, o sea, soy maestro y también no se vale que piensen que los maestros vamos a estar así, regateando documentos. Total, si la institución no los quiere dar, pero todavía tenemos fuerzas, así que tres, cuatro días más sin problema”, declaró.

Aseguró que se ha mantenido trabajando junto al equipo, aun cuando el servicio de internet ya no está disponible en todo el edificio.

“En realidad falta el internet en la institución, entonces estamos trabajando a la antigüita, pero sí seguimos trabajando…Nada, nada, no hay comunicación”, dijo.

Sheinbaum habla del tema

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció durante su conferencia por no emitir más declaraciones al respecto y no abonar al debate que se ha desatado e incluso reiteró el reconocimiento a la labor desempeñada por Marx Arriaga , al haber sido el encargado de los nuevos libros de texto y haber sido parte de la reformulación del modelo educativo echado a andar hace tres años.

“ Marx Arriaga hizo un papel extraordinario en la SEP y en la elaboración de los libros de texto. No quiero entrar al debate de quién fue, quién le dijo, quién no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Todos podemos, yo puedo ser Presidenta hoy y mañana contribuir de una manera distinta al movimiento de transformación… Entonces no tiene por qué asumirse que una persona es dueño del movimiento o es dueño del modelo de la Nueva Escuela Mexicana", dijo la presidenta.

Marx Arriaga continúa dentro de la DGME tras ser notificado de su destitución el viernes pasado. ı Foto: Captura de video

