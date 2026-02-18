Así se vivió el Primer Simulacro Regional en la CDMX y EDOMEX | VIDEOS

Se llevó a cabo el Primer Simulacro Regional en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que se activó la alerta sísmica con una hipótesis de un sismo de 7.2 grados con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Cumplidas las 11:00 horas se activaron los miles de altavoces, además, la alerta sísmica sonó en radio, televisión y dispositivos móviles dentro de la zona.
Durante la activación del sonido que alerta sobre sismos, miles de personas salieron de sus domicilios y centros de trabajo para participar. Tal es el caso de las y los legisladores y personal del Senado quienes evacuaron el inmueble ubicado sobre Paseo de la Reforma e Insurgentes.
De igual forma decenas de trabajadores de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia de la República salieron a los puntos designados como seguros en Palacio Nacional.
Sin embargo, no en todas las zonas la ciudadanía participó pues en Lomas Altas de Padierna ningún vecino salió de sus domicilios aún con la aleta sísmica sonando en los altavoces.
En avenida de los Insurgentes se pudo observar un despliegue masivo de evacuaciones y protocolos de seguridad para prepararse ante un sismo.
En las inmediaciones de la Glorieta de los Desaparecidos, cientos de trabajadores de la Bolsa Mexicana de Valores comenzaron los ejercicios de evacuación de la zona y acudieron a los diversos puntos de reunión.
Cerca de la estación del Metro Balderas personas se reunieron en diversos puntos para participar en el ejercicio de prevención mientras muchos se cubrían del fuerte sol con sombrillas y gorras.
