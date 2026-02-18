› El verdugo de los consejeros electorales

Algunos comentan que al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna ya le gustó robar cámara a costa de confrontar a exconsejeros y consejeros electorales. Lo hizo hace poco al increpar al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien no dejó ni hablar en un momento incómodo que, nos dicen, Gutiérrez se aseguró de que quedara grabado. Ayer hizo casi lo mismo, aunque bajo el amparo de las redes, contra los consejeros salientes Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, a quienes acusó de estar a punto de recibir una jugosa liquidación. Los señalamientos no tardaron en surtir efectos, una de las aludidas, Dania Ravel, le contestó que aquellos datos estaban inflados y que, además, al menos ella no podrá recibir la referida liquidación por su culpa. “El monto al que hace referencia no corresponde con la liquidación que nos corresponde, cuestión que se puede corroborar (…)”, escribió. “Como sea, no podré acceder a la liquidación debido a que sigue en curso el procedimiento por la queja infundada que presentó Gutiérrez Luna en mi contra, por el solo hecho de ejercer mis atribuciones y hacer mi trabajo”. Vaya.