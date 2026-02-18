PAN denuncia más de 6 mil mdd en ‘remesas fantasma’

Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron la presunta entrada de más de 6 mil 800 millones de dólares en “remesas fantasma” entre 2018 y 2024, recursos que, aseguran, presentan inconsistencias demográficas y financieras que podrían estar vinculadas con operaciones de lavado de dinero.

El legislador panista Federico Döring Casar señaló que un análisis revela anomalías en envíos provenientes de países donde no existe una comunidad significativa de connacionales. A su juicio, los montos detectados resultan “exorbitantes” y no corresponden con la lógica migratoria tradicional.

Entre los casos citados, mencionó que desde Afganistán se registró una transferencia superior al millón de dólares; desde Sudán, más de 125 mil dólares; de la República del Congo, más de 114 mil dólares; y desde Nicaragua, a partir de 2022, 372 envíos con un promedio de 250 mil dólares cada uno. Estas cifras contrastan, indicó, con el promedio anual de 4 mil 584 dólares que envía un migrante mexicano desde Estados Unidos.

Döring cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no haya detectado estas operaciones, pese a la magnitud de los recursos, y sugirió que podrían encubrir esquemas ilícitos.

Más de 6 mil 800 millones de dólares en “remesas fantasma” ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, calificó como “sorprendente” que tampoco la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Secretaría de Hacienda hayan identificado las presuntas irregularidades. Además, advirtió que reportajes periodísticos apuntan a que parte de estos envíos podrían utilizarse para lavar dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.

Torres Guerrero sostuvo que transparentar y “limpiar” las remesas es clave para evitar que estos flujos financieros sean utilizados como argumento para imponer nuevos impuestos en Estados Unidos que perjudiquen a migrantes mexicanos.

Los legisladores adelantaron que insistirán en una investigación exhaustiva para esclarecer el origen y destino de los recursos señalados, al considerar que el tema podría tener implicaciones financieras y de seguridad nacional.

Acusan que podría tratarse de lavado de dinero ı Foto: Especial

