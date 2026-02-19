Analizan nuevas técnicas para extracción de gas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que ya se trabaja en encontrar alternativas para extraer gas natural y abonar a su disponibilidad dentro del territorio mexicano.

La mandataria descartó en conferencia que haya intenciones de reanudar prácticas como el fracking, que quedó prohibido durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que incurrir en la fractura hidráulica genera un impacto ambiental importante, además de implicar el uso de agua en zonas donde este recurso escasea.

“Durante muchos años dije: ‘No, la fractura hidráulica no, porque tiene químicos, se contamina el agua, se usa agua en lugares donde no hay agua’. Pero justamente la búsqueda es de tecnologías que no tengan estos impactos ambientales y que permitan obtener gas sin la contaminación, con reciclaje de agua y con otros esquemas, y en lugares donde no haya población cercana. Pero está en estudio todavía”, dijo.

Aseguró que este estudio se lleva a cabo de la mano de ambientalistas y expertos en la materia. Comentó que este plan se inserta en la ruta para garantizar la soberanía energética, en un contexto donde la mayoría de los países buscan producir por cuenta propia lo que consumen.

“Y estamos prácticamente al 80, 85 por ciento de consumo propio, de gasolinas, de diésel. El petróleo que se produce aquí se refina aquí y se consume aquí. Ya se exporta realmente muy poco. Y aparte tenemos la refinería de Deer Park, que está en Texas, que es totalmente de Pemex”, destacó.

Recordó que actualmente 75 por ciento del gas natural que se consume en México, depende de Texas, Estados Unidos, lo cual permite principalmente la operación de plantas eléctricas.