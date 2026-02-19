Caso Manzo: Reprueba Claudia politizar; analizan demandar a Grecia

LA PRESIDENTA de la República, ayer, en conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, fue cometido por la delincuencia organizada, luego de que la viuda y actual presidenta municipal de la misma demarcación, Grecia Quiroz, presentó denuncia penal contra tres morenistas a los que señala como responsables del crimen.

Por lo tanto, la mandataria federal pidió no llevar el caso al terreno político.

El martes pasado, la alcaldesa presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán en contra del diputado federal Leonel Godoy, del senador Raúl Morón, y contra el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos, a quienes Manzo responsabilizó si llegaba a ocurrirle algo.

El Dato: EL MARTES pasado fueron capturadas tres personas más relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo y vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Consultada sobre la acusación de Grecia Quiroz, durante su conferencia de prensa la Presidenta Sheinbaum reiteró que las indagatorias desarrolladas hasta ahora apuntan a que el homicidio fue cometido por el crimen organizado.

Indicó que es la fiscalía la que tiene que determinar quiénes fueron responsables y se expresó por esperar a que el proceso concluya.

“Al poner una denuncia, la fiscalía tiene que determinar. Y vamos a esperar al final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora, todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada. Pero que se hagan las investigaciones y que se deslinden todas las responsabilidades. Eso lo tiene que determinar la Fiscalía del estado de Michoacán. Hasta ahora, pues lo que se sabe es que estuvo vinculado a temas de delincuencia organizada”, dijo.

CONTRAPUNTEO. Quien también se refirió al tema fue uno de los morenistas denunciados por la presidenta municipal de Uruapan. El senador Raúl Morón Orozco advirtió que analiza interponer una contrademanda penal en contra de la funcionaria local, luego de que ella lo denunciara ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al igual que a otros personajes que calificó como “enemigos políticos” de Carlos Manzo.

El legislador rechazó cualquier vinculación con el crimen registrado en noviembre pasado, aseguró tener “las manos limpias” y calificó las acusaciones como parte de un proceso político que, advirtió, no quedará impune.

“Estamos revisando si esas acusaciones también tienen que ver con algún asunto de carácter penal, porque cuando tú acusas en falso, también el Código Penal de Michoacán plantea que pueda haber sanciones y también el Código Federal. Entonces, estamos revisando cómo actuar, porque creo que esto tiene que terminar”, señaló Morón Orozco.

El legislador minimizó el peso de la denuncia presentada por Grecia Quiroz y sostuvo que el único sustento de la acusación son los videos que difundió el propio Manzo antes de su muerte.

“Entiendo que lo único que ha presentado son los videos que hizo públicos, es el único argumento, el único elemento”, afirmó Morón Orozco.

También manifestó que los señalamientos no recaen exclusivamente sobre él, sino que en esas mismas grabaciones se involucra a otros funcionarios y figuras políticas.

“No nada más dicen de nosotros. Hay otros dichos de él donde involucra al comandante de la 21 Zona Militar, al gobernador del estado, incluso a la Presidenta en algún momento”, expuso.

El legislador Morón se deslindó de toda responsabilidad, tanto intelectual como material, en el crimen de Manzo, y aseguró no haber recibido amenazas, pese a continuar recorriendo el estado de Michoacán con actividades políticas.

“Claro que sí, tenemos las manos limpias. Andamos haciendo trabajos políticos. Cuando seamos requeridos, con todo gusto vamos a atender”, expresó.

Morón también lamentó que la denuncia afecte su imagen personal y la de su entorno. “Este tipo de acusaciones atentan y lesionan el honor mío, el de mi familia, de los equipos políticos en los que pertenecemos. Esto debe parar, porque no hay elementos”, afirmó.

Finalmente, el senador llamó a no politizar el caso y confió en que las fiscalías estatal y federal puedan esclarecer los hechos. “No es politizando las cosas como puede llegarse al fondo del asunto. Yo espero que ya pronto se llegue al fondo de la investigación y que puedan deslindarse responsabilidades”, concluyó.