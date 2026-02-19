Informa en su conferencia

Claudia Sheinbaum adelanta que el martes 24 de febrero presenta Reforma Electoral

Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla.
Por:
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el martes 24 de febrero presentará su propuesta de Reforma Electoral.

El anuncio lo hizo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“El martes la voy a presentar, el siguiente martes”, afirmó Claudia Sheinbaum.

FGR

