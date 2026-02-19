Claudia Sheinbaum adelanta que el martes 24 de febrero presenta Reforma Electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el martes 24 de febrero presentará su propuesta de Reforma Electoral.

El anuncio lo hizo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“El martes la voy a presentar, el siguiente martes”, afirmó Claudia Sheinbaum.

