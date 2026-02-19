Morena prevé aprobar la reforma de las 40 horas la próxima semana en el Pleno

Morena desde la coordinación de Operación Política del Grupo Parlamentario en San Lázaro, anunció que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales será aprobada la próxima semana en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Legisladores de esta fracción parlamentaria informaron que el lunes por la mañana recibirán al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, y por la tarde se analizará la iniciativa en Comisiones Unidas de Trabajo y Puntos Constitucionales y el martes, el dictamen será discutido y votado en el Pleno.

“Siempre vamos a apoyar e impulsar cualquier reforma que venga por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; la presidenta siempre mandará reformas como las ha mandado aquí y varias se han aprobado aquí por unanimidad por todos los partidos políticos”, señalaron.

Morena en San Lázaro, explicó que la propuesta contempla una aplicación gradual para evitar impactos inflacionarios. De acuerdo con su planteamiento, en 2027 la jornada sería de 46 horas; en 2028 bajaría a 44; en 2029 a 42; y finalmente en 2030 quedaría en 40 horas semanales.

“Si esto no se hace gradualmente, con inteligencia, cuidando a México, una reforma de un día a otro caería en una inflación”, advirtió, Morena en diputados, al señalar que el incremento en el pago de horas extras podría trasladarse al costo final de los productos.

Como antecedente, recordó decisiones tomadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia, cuando —dijo— se implementaron medidas graduales para proteger el empleo y la economía.

Respecto al esquema de horas extraordinarias, detalló que las primeras 12 horas adicionales se pagarán al doble y las subsecuentes al triple.

MSL