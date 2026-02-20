Claudia destaca caída de huachicol y su rastreo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se sigue adelante con las averiguaciones y acciones contra la entrada ilegal de combustible al país y la extracción ilícita del mismo.

Este jueves, La Razón publicó sobre el incremento en el número de tomas clandestinas en diez entidades federativas, observándose principalmente una ‘migración’ del huachicoleo hacia el sureste del país, en sí al estado de Tabasco, aun cuando la tendencia nacional fue hacia la baja en 10 por ciento durante 2025.

El Dato: La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) regula la seguridad industrial, operativa y la protección al ambiente de las actividades del sector de los hidrocarburos.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que se sigue adelante con la estrategia para combatir este ilícito, a pesar de que se observa una baja en el delito.

“El tema del huachicol está disminuyendo y eso lo podemos ver en el incremento de las ventas, con impuestos, digamos, en Pemex y en los privados. Y se sigue con las investigaciones y se sigue trabajando para los dos temas, para evitar cualquier entrada de combustible que no pague impuestos y también cualquier conexión ilegal con algún ducto de Pemex”, explicó.

Recordó que dentro de la estrategia se emprendió la colocación de códigos QR a todas las pipas que transportan combustible, para verificar su traslado legal: “Y eso garantiza que es un combustible legal. Si no trae el QR, entonces, se detiene al vehículo y se tiene que demostrar de dónde viene y a dónde va. Y algunas de las veces se llama a la Fiscalía (FGR) y se incauta el vehículo. Entonces, esto ha hecho que disminuya muchísimo el transporte de combustible ilegal, porque necesariamente tienen que tener esto que se llama ‘trazabilidad’, que es: quién lo compró, quién lo está transportando y a dónde va”.

Destacó que estas acciones son producto del trabajo entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

A esto, sumó que siguen adelante los operativos para verificar que el combustible que se comercializa en estaciones gasolineras sí sea de procedencia lícita: “Sí, hay revisiones a gasolineras por parte de ASEA, por parte de Profeco, y tienen que ver con un análisis de riesgo previo que se hace, para alguna presunción de que la gasolinera está vendiendo combustible no legal”.

No obstante, estos casos siguen registrándose. Esta semana se dio el aseguramiento de una gasolinera que presuntamente comercializaba gasolina de procedencia ilícita, en la comunidad poblana de San Andrés Cacaloapan.

En su edición de este jueves, este diario destacó que, al cierre de 2025, se detectaron en México nueve mil 366 pinchazos a ductos; es decir, mil 70 menos que los 10 mil 436 hallados en 2024; sin embargo, una decena de estados enfrenta un crecimiento en este delito. El caso más emblemático es Tabasco, además, por no estar en una zona que históricamente ha sido blanco del robo de combustibles, como lo son el centro y occidente de México.

Paralelamente, el robo de gas LP también es un delito en crecimiento, pues mostró un incremento de 21.8 por ciento entre 2024 y 2025 a nivel nacional, pues el número de tomas creció de 953 a mil 161 en dicho periodo.

Niega que investiguen a Ojeda y Morales por audio

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista alguna investigación contra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, o el actual titular, Raymundo Pedro Morales, tras darse a conocer que ambos sostuvieron una reunión con el contralmirante Fernando Guerrero, asesinado el año pasado en Colima, y quien, en su momento, fue vinculado con la red de huachicol fiscal.

La mandataria dijo que sólo hay una línea de investigación sobre el trasiego ilícito de combustible: “No, no hay líneas de investigación contra el secretario y está abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible”.

600 Mil millones de pesos es el impacto económico que ocasiona el huachicol fiscal

Sheinbaum Pardo comentó que aún están pendientes algunas capturas de elementos navales que también se encuentran involucrados en el caso: “Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de la Marina, como ustedes saben… que el propio almirante denunció en su momento y… sigue la investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) y hay que, pues, esperar a que continúe y que dé la información a la Fiscalía”.

En imagen de archivo (2024) el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán ı Foto: larazondemexico

Sheinbaum Pardo ratificó que hay empresarios estadounidenses que forman parte de esta red, entre los que se encuentra la familia Jensen, por los que ya se ha solicitado su extradición: “Son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México. Y hay solicitud de extradición de algunos empresarios. Y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que se puede, en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios”.

A pregunta expresa sobre si los empresarios referidos son los Jensen, la mandataria federal afirmó “entre otros”.

Los involucrados referidos en la red criminal son James Lael Jensen y su hijo, Maxwell Sterling Jensen, de 68 y 25 años de edad, quienes están acusados formal mente desde mayo pasado por el Departamento de Justicia de EU (DOJ por sus siglas en inglés) de servir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sobre el impacto económico de este delito, cuya estimación inicial es de 600 mil millones de pesos, mencionó que en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa en el cálculo total del efecto que el trasiego ilegal de combustible ha dejado al país.