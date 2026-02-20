Cubanos agradecen ayuda humanitaria de México ante bloqueo de EU, en reportaje de NYT

El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en video según el cual la situación humanitaria en Cuba se ha agravado ante el bloqueo de petróleo impuesto por Estados Unidos, si bien, mostró, el pueblo de la isla ha sobrevivido gracias en parte a la ayuda humanitaria enviada por México.

En un reportaje en video titulado Cuba Energy Crisis Deepens Under United States Blockade on Oil, el diario The New York Times explica que, debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos al envío de petróleo a Cuba, las condiciones de vida en la isla han empeorado en los últimos días.

Buque mexicano que envió ayuda humanitaria a Cuba. ı Foto: SRE

Así, según testimonios y clips de video recogidos en el reportaje, los cubanos han sufrido dificultades para abastecer sus vehículos de gasolina; la basura se acumula en las calles debido a la falta de infraestructura para recogerla y los cortes de luz son frecuentes.

Sin embargo, en medio de estas dificultades, el pueblo cubano se ha apoyado en la ayuda humanitaria enviada por México, en forma de víveres y alimentos, según testimonios consultados por los creadores del video.

Cubanos agradecen ayuda de México, en reportaje del NYT. ı Foto: Captura de video

La situación nos la han puesto difícil, difícil. Y realmente, cuando el compañero me llama y me dice: ‘Ven para que recoja el módulo [de ayuda] que viene de México’, digo: ‘¡Oiga, muy bien!’. No me siento bien [sino] súper agradecido Guillermo Beltrán, ciudadano cubano



En las fotografías se aprecia a algunas personas cargando bolsas con víveres y alimentos. Otras, los muestran sobre las mesas de los hogares.

La semana pasada, México envió comida y productos de higiene a Cuba después de que se suspendieran los envíos de petróleo al país The New York Times



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido el envío de ayuda humanitaria a Cuba ante el bloqueo al envío de petróleo por parte de Estados Unidos. La mandataria federal asegura que este envío de ayuda es parte de los valores con los que se conduce la nación.

En el mismo sentido, aunque ha pausado el envío de petróleo a la isla caribeña, asegura que está buscando reanudarlo lo antes posible sin que eso afecte a nuestro país.

Ya hay diálogo entre Trump y líderes cubanos, según reportaje del NYT

El reportaje en video de The New York Times explica que el bloqueo petrolero de EU a Cuba ha afectado a la isla al desproveer su combustible fundamental.

Cuba necesita 100 mil barriles de petróleo al día para hacer funcionar todo, desde luces hasta fábricas, dicen expertos The New York Times



Sin embargo, enfatizó que ya hay un diálogo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes cubanos, mediados por el secretario de Estado, Marco Rubio.

