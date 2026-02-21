Arranca construcción de 1,200 viviendas en Ciudad Pedregoso para familias vulnerables

El desarrollo Ciudad Pedregoso, entre Coyuca y Acapulco, contempla 1,200 viviendas y nueva infraestructura urbana como parte de la estrategia federal para reducir el rezago habitacional en Guerrero.

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) puso en marcha la construcción de 1,200 viviendas en el desarrollo Ciudad Pedregoso, en Guerrero, como parte del programa federal “Vivienda para el Bienestar”, dirigido a familias que perciben menos de dos salarios mínimos.

Durante un recorrido de supervisión, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, informó que en la entidad se proyectan 35 mil acciones de vivienda a lo largo del sexenio. El funcionario subrayó que la asignación de las casas se realizará mediante sorteo público para asegurar transparencia y equidad, según explicó en el comunicado.

Autoridades federales, estatales y municipales supervisan el arranque de 1,200 viviendas en Ciudad Pedregoso, proyecto dirigido a familias con ingresos menores a dos salarios mínimos. ı Foto: CONAVI

El programa, añadió, es considerado estratégico por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca reducir el rezago habitacional en la región, así como ampliar el acceso a vivienda digna para sectores en condición vulnerable.

En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la secretaria de Obras de Guerrero, Irene Jiménez Montiel, destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para consolidar el proyecto, ubicado entre Coyuca de Benítez y Acapulco. Señaló que el estado aportó infraestructura clave, como un boulevard de seis carriles y una línea de conducción de agua potable.

Funcionarios y representantes empresariales recorren el desarrollo Ciudad Pedregoso, donde inició la construcción de 1,200 casas como parte del programa Vivienda para el Bienestar. ı Foto: CONAVI

Por su parte, Rodolfo Ruiz Carrera, presidente de CANADEVI Guerrero y gerente del proyecto, detalló que el complejo abarca 149 hectáreas y cuenta con permisos, estudios técnicos y factibilidades en materia ambiental, hidráulica y eléctrica. También adelantó que se prevé construir una planta de tratamiento de aguas residuales conforme a la normativa de la Secretaría de Medio Ambiente.

El desarrollo se ubica a 13 kilómetros de la Costera Miguel Alemán y tendrá conexión directa con la carretera Acapulco–Zihuatanejo.

En el recorrido participaron autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes del sector empresarial y de la industria de la construcción.

