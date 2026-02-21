Más de 10 mil canchas renovadas por jóvenes

Más de 10 mil espacios deportivos fueron rehabilitados en todo el país por cerca de un millón 200 mil jóvenes, como parte de la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos, en vísperas de que estos lugares sean utilizados ante el próximo Mundial Social 2026, que organiza el Gobierno de México dentro de las actividades de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Esta Jornada Nacional de Tequios está integrada dentro de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, impulsada por el Gobierno de México y encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; estas actividades son realizadas en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (mediante la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior), la Secretaría de Gobernación, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), las Escuelas Normales del país, así como con Institutos de Juventud estatales y municipales (Imjuve).

El Dato: Los estados con mayor participación y puntos intervenidos fueron Michoacán, Edomex, Puebla, Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Chiapas.

La estrategia de rehabilitación de estos 10 mil lugares deportivos, que corresponde a poco más de mil 300 municipios de toda la república, tuvo participación relevante del Imjuve, que se encargó de organizar la rehabilitación de los espacios consistente en trazar nuevas líneas en canchas de fútbol y basquetbol, reparación de porterías y tableros, renovación de pintura en gradas y bardas y se realizaron murales que reflejan identidad y apropiación del espacio público.

Dentro del marco del Plan Michoacán, este estado registró poco más de 800 puntos intervenidos, lo que ubicó a la entidad como una con mayor número de espacios recuperados a nivel nacional. Asimismo, el Estado de México concentró una de las cifras más altas de participación.

1.2 millones de jóvenes participaron en la rehabilitación de los espacios deportivos en todo el país

También se reportó una amplia movilización en Puebla, donde se realizaron actividades simultáneas en la capital y municipios conurbados, con brigadas juveniles rehabilitando canchas y pintando murales comunitarios. En Guerrero, municipios de la región Norte y la Costa Chica recuperaron espacios que llevaban años en desuso, mientras que en Tabasco e Hidalgo se intervinieron unidades deportivas en Villahermosa, el Valle del Mezquital y zonas metropolitanas, mostrando una participación constante y organizada.

También en Veracruz hubo jornadas tanto en el puerto como en municipios del centro y sur del estado; en Jalisco se trabajó en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior; en Nuevo León, jóvenes del área metropolitana y del norte rehabilitaron parques y canchas; y en Chiapas, distintos municipios se sumaron con trabajos comunitarios que devolvieron vida a espacios públicos que hoy vuelven a ser puntos de encuentro para la comunidad.

El Imjuve informó que dentro de estos espacios y canchas deportivas renovadas, y con el objetivo de continuar fomentando el ejercicio cotidiano y la convivencia saludable entre la juventud, se efectuará el próximo 26 de marzo la Jornada Nacional de Cascaritas y Concursos de Dominadas, compartiendo que el registro estará abierto a partir del 23 de febrero.