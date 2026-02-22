Gabinete de Seguridad y gobiernos estatales mantienen coordinación ante operativo en Jalisco

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene coordinación con gobiernos estatales “para atender cualquier incidente” derivado de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de la red social X, detalló que se han desplegado elementos de seguridad en distintos tramos carreteros “para liberar vialidades y restablecer el orden”. En la operación participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.
El Gabinete de Seguridad pidió a la población informarse en canales oficiales y evitar difundir información sin verificar. La prioridad del Gobierno de México es proteger a la población. Se continuará informando", añadió.
‘FOTOS de El Mencho abatido’ se vuelven tendencia en Google
Por separado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, indicó que ha estado en contacto directo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para “establecer un protocolo de coordinación con la Federación”.
Adelantó que, junto con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se reunirán en el transcurso de las próximas horas para dar seguimiento a las acciones de seguridad.
“Mi reconocimiento a las Fuerzas Federales por el operativo implementado en Jalisco, seguiremos trabajando en equipo para proteger a la ciudadanía”, aseguró el mandatario en la red social X.
Por su parte, el gobernador del estado vecino de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ordenó la instalación de una mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, ante bloqueos registrados en distintos puntos de la entidad.
A fin de blindar puntos clave de Michoacán, se mantiene un “despliegue estratégico” en el que participan elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército y la Marina.
En tanto, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, indicó que se mantenía en sesión permanente de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad para reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Al mismo tiempo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, señaló que se fortaleció la presencia de elementos estatales en carreteras, zonas comerciales, terminales, mercados y espacios públicos, como parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Por separado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existe “absoluta coordinación” con gobiernos estatales, por lo que pidió a la población mantenerse informada y en calma.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr