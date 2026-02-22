Gabinete de Seguridad y gobiernos estatales mantienen coordinación ante operativo en Jalisco

Autoridades en Jalisco tras operativo que derivó en la muerte de "El Mencho".

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene coordinación con gobiernos estatales “para atender cualquier incidente” derivado de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de la red social X, detalló que se han desplegado elementos de seguridad en distintos tramos carreteros “para liberar vialidades y restablecer el orden”. En la operación participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El Gabinete de Seguridad pidió a la población informarse en canales oficiales y evitar difundir información sin verificar. La prioridad del Gobierno de México es proteger a la población. Se continuará informando", añadió.

El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para atender cualquier incidente; se ha reforzado la presencia de las autoridades en distintos puntos para liberar vialidades y restablecer el orden, con el apoyo de los tres órdenes… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Por separado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, indicó que ha estado en contacto directo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para “establecer un protocolo de coordinación con la Federación” .

Adelantó que, junto con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se reunirán en el transcurso de las próximas horas para dar seguimiento a las acciones de seguridad .

“Mi reconocimiento a las Fuerzas Federales por el operativo implementado en Jalisco, seguiremos trabajando en equipo para proteger a la ciudadanía”, aseguró el mandatario en la red social X.

Desde los primeros sucesos violentos he estado en comunicación directa con el Secretario de Seguridad @OHarfuch y el General Secretario Ricardo Trevilla para establecer un protocolo de coordinación con la Federación, hace unos minutos tuvimos una nueva reunión y habrá varias más… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Por su parte, el gobernador del estado vecino de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ordenó la instalación de una mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, ante bloqueos registrados en distintos puntos de la entidad.

A fin de blindar puntos clave de Michoacán, se mantiene un “despliegue estratégico” en el que participan elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército y la Marina.

Informo que ha sido liberado el bloqueo en el acceso a Jiquilpan, por la entrada de Villamar y Jacona. La Guardia Civil ya se encuentra dentro de la cabecera municipal y continúa el despliegue para restablecer totalmente el orden.



El operativo es encabezado en territorio por el… pic.twitter.com/UouMntp6VP — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) February 22, 2026

En tanto, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, indicó que se mantenía en sesión permanente de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad para reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno .

Al mismo tiempo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, señaló que se fortaleció la presencia de elementos estatales en carreteras, zonas comerciales, terminales, mercados y espacios públicos, como parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Como parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y del refuerzo que instruí previamente, mantenemos desplegados operativos a través de la Secretaría de @SSPGro. (1/2) pic.twitter.com/Hof23bx6Pi — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 22, 2026

Por separado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existe “absoluta coordinación” con gobiernos estatales, por lo que pidió a la población mantenerse informada y en calma.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

