Queman sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco y Michoacán

Diferentes sucursales del Banco del Bienestar en los estados de Jalisco y Michoacán fueron quemados, luego de un operativo federal en el que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera alias “El Mencho”.

El Gabinete de Seguridad de México, informó que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.

Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya fueron atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio.

Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y…

Mientras que en Michoacán también se reportó la quema de sucursales del Banco del Bienestar en las ciudades de Coalcomán, Hidalgo, Tuxpan y Angangueo.

En el estado de Puebla y Zacatecas también se reportaron quemas a estos establecimientos. De igual forma, en Coacalco, Estado de México se reportó la quema de una sucursal ubicada en la zona de San Rafael.

A través de redes usuarios periodistas y población general compartía imágenes de distintas sucursales del Banco del Bienestar envueltas en llamas, además de gente corriendo para ponerse a salvo del fuego.

Estos hechos se sumaron a los distintos actos de violencia que ocurrieron en diversos estados del país durante la mañana y la tarde de este domingo, pues se reportó que diversos establecimientos sufrieron daños, tal es el caso de una tienda Costco en Jalisco.

Diversas carreteras fueron bloqueadas con automóviles en llamas. Ante esta situación, diversas compañías de camiones de pasajeros decidieron cancelar sus servicios “hasta que las condiciones sean óptimas” para garantizar la seguridad de los usuarios.

Autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron diversos operativos en el país con el fin de salvaguardar la paz y controlar los puntos afectados. Algunos de los estados más afectados fueron:

Jalisco

Nayarit

Colima

Michoacán

Guanajuato

"Banco del Bienestar":

Porque varias de sus sucursales fueron incendiadas luego de la caída de El Mencho

