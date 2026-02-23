¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 24 y 25 de febrero

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles' Foto: Freepik
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 24 y 25 de febrero. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

  • Tomate saladet: $14.50 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $22.50 la malla
  • Piña miel: $14.50 la pieza
  • Apio: $19.50 el kilo
  • Berenjena: $29.50 el kilo
  • Coliflor pre enfriada: $36.50 la pieza
  • Champiñón: $89.00 el kilo
  • Col blanca: $14.50 el kilo
  • Limón sin semilla: $24.50 el kilo
  • Nectarina: $36.90 el kilo
  • Pera Bartlett: $39.90 el kilo
  • Pimienta verde: $49.50 el kilo
  • Toronja: $16.50 el kilo
  • Zanahoria: $9.50 el kilo
  • Zarzamora: $36.90 el paquete
  • Aguacate Hass: $34.50 el kilo
  • Cebolla blanca: $14.50 el kilo
  • Uva verde: $75.00 el kilo
  • Cereza natural: $7.50 por 100 gramos
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

  • Milanesa de Res Pulpa Negra: $272.00 el kilo
  • Chuleta de cerdo ahumado: $104.00 el kilo
  • Codillo chamorro de cerdo: $74.90 el kilo
  • Filete Tilapia: $102.00 el kilo
  • Camarón coctel pulpa: $144.00 el kilo
  • Molida de res: $149.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso: $191.00 el kilo
  • Milanesa de pollo: $198.00 el kilo
  • Pechuga corte americano de pollo: $94.90 el kilo
  • Pierna y muslo americano fresco de pollo: $37.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo: $108.00 el kilo
  • Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo
  • Pulpa de cerdo: $102.00 el kilo
  • Pollo entero: $39.00 el kilo
  • Lomo de cerdo: $99.90 el kilo

