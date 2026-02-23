Prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la Presidenta es proteger a la población: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, afirmó que la prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la Presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población.
“La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la Presidenta @Claudiashein es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el territorio nacional”, aseveró García Harfuch en sus redes sociales.
Hacemos, insistió Omar García Harfuch, un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Departamento de Estado de EU reconoce ‘valentía y sacrificio’ de Ejército mexicano por operación contra ‘El Mencho’
“Reconocemos el liderazgo del General Secretario Ricardo Trevilla Trejo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Expresamos nuestro más profundo respeto y respaldo a los valientes que perdieron la vida sirviendo a México y a sus familias.
“Reconocemos también la coordinación eficaz de las autoridades locales y federales que participaron en esta acción, la cual permitió debilitar de manera significativa a una organización criminal de alcance internacional, responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y agresiones armadas contra las autoridades por muchos años”, agregó Omar García Harfuch.
