Prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la Presidenta es proteger a la población: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, afirmó que la prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la Presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población.

“La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la Presidenta @Claudiashein es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el territorio nacional”, aseveró García Harfuch en sus redes sociales.

Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de @Defensamx1.

Reconocemos el liderazgo del General Secretario… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 23, 2026

Hacemos, insistió Omar García Harfuch, un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Reconocemos el liderazgo del General Secretario Ricardo Trevilla Trejo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Expresamos nuestro más profundo respeto y respaldo a los valientes que perdieron la vida sirviendo a México y a sus familias.

“Reconocemos también la coordinación eficaz de las autoridades locales y federales que participaron en esta acción, la cual permitió debilitar de manera significativa a una organización criminal de alcance internacional, responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y agresiones armadas contra las autoridades por muchos años”, agregó Omar García Harfuch.

