Beca Gertrudis Bocanegra amplía cobertura en 2026: ¿Cuáles son los requisitos?

La Beca Gertrudis Bocanegra es un apoyo económico dirigido a las y los estudiantes de educación superior, con la finalidad de brindarles un respaldo para cubrir el costo del traslado hacia las instituciones educativas.

El apoyo al transporte para las y los estudiantes de instituciones educativas de nivel superior contribuye a disminuir la deserción académica, por lo que estos pueden concluir su formación profesional.

Cuando comenzó, la Beca Gertrudis Bocanegra para Transporte, únicamente estaba dirigia a estudiantes de Michoacán de hasta 29 años de edad cumplidos que cursaran estudios de nivel superior.

Sin embargo, este martes la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante la conferencia de prensa matutitina que este apoyo económico ampliará su cobertura para un millón de jóvenes.

El registro de la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra estuvo abierto del 15 al 21 de diciembre del 2025, pero luego de el anuncio de la Presidenta, posiblemente pronto se dé a conocer la apertura de una nueva convocatoria.

Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra para el Transporte

La Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra brinda un apoyo bimestral de mil 900 pesos, y esta está dirigida a las y los estudiantes que estén inscritos en instituciones académicas públiias de nivel superior.

Los requisitos para recibir el apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales son los siguientes:

CURP de la o el estudiante; y en caso de ser menor de edad, también de la madre, padre o tutor

Clave de Centro de Trabajo CCT

Comprobante de domicilio digitalizado, con fecha no mayor a tres meses

Número de celular de la madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad

Correo electrónico de la madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad

Identificación oficial digitalizada de la madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad: Puede ser INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)

Para realizar el registro se requiere contar con una cuenta Llave MX y registrar los datos de la o el estudiante; y en caso de ser menor de edad, también los de la madre, padre o tutor.

Una vez ingresados los datos se debe descargar el comprobante de registro, y posteriormente se entrará en la etapa de validación para que el proceso de asignación continúe.

