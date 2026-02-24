Mi derecho, mi lugar: Fechas de registro para Educación Media Supererior 2026

El registro de este 2026 para Educación Media Superior 2026 “Mi derecho, mi lugar” se realizará por medio de su página oficial; las y los jóvenes deben contar con su cuenta Llave MX para realizar su registro.

Mi derecho, mi lugar tiene el propósito de garantizar el ingreso de manera equitativa, ordenada, y transparente en las instituciones que queden cerca de casa de las y los estudiantes que ingresan a la educación Media Superior de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esta convocatoria está dirigida tanto a aspirantes locales como foráneos que se encuentren cursando el tercer año de secundaria, así como para las personas que cuenten con certificado de secundaria.

También está dirigida para quienes hayan egresado de los servicios educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); y cuenta con tres modalidades de participación.

Las tres modalidades a las que se podrán registrar quienes ingresen este 2026 a la Educación Media Superior son acceso directo sin examen; opciones que requieren examen como instituciones del IPN y la UNAM, y modalidad mixta.

Mi derecho, mi lugar 2026 ı Foto: Especial

Fechas de inscripción para Educación Media Superior 2026 “Mi derecho, mi lugar”

Las y los aspitantes se podrán registrar de manera extemporánea para ocupar los espacios disponibles para la modalidad sin examen una vez que los resultados sean publicados.

Quienes realicen este registro deben validar sus datos personales, contestar la encuesta, elegir la modalidad y ordenar sus opciones según su preferencia, pues este será un criterio de asignación.

Las y los aspirantes que seleccionen la modalidad sin examen deben seleccionar entre 5 y 10 opciones, mientras que en la modalidad con examen se pueden seleccionar cinco opciones del IPN y cinco de la UNAM, mientras que quienes seleccionen modalidad mixta pueden registrar hasta 20 opciones.

Las y los jóvenes podrán consultar los catálogos de opciones educativas y el documento de requisitos e información de las instituciones a partir del 17 de marzo en la página oficial de Mi derecho, mi lugar.

Mi derecho, mi lugar 2026 ı Foto: Especial

Quienes sean aspirantes para intituciones de educación Media Superior pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberán realizar su registro en una fecha distinta.

El registro para Educación Media Superior 2026 “Mi derecho, mi lugar” estará disponible del 17 de marzo al 14 de abril, mientras que que quienes aspiren a instituciones del IPN y la UNAM deberán registrarse del 18 al 22 de mayo.

Los resultados de la inscripción estarán disponibles por medio de la Gaceta Electrónica de Resultados a partir del martes 18 de agosto del 2026, y esta puede ser consultada en la página oficial de Mi derecho, mi lugar.

Los espacios serán asignados para quienes cuenten con Certificado de Educación Secundaria y cumplan los requisitos institucionales como el promedio mínimo solicitado por la UNAM y el IPN.

Mi derecho, mi lugar 2026 etapas ı Foto: Captura de pantalla

Quienes seleccionen las opciones sin examen, obtendrán su asignación considerando el orden de preferencia y la disponibilidad, y quienes no obtengan lugar en el IPN o la UNAM podrán registrarse en el periodo extemporáneo para opciones sin examen con cupo; y quienes no sean asignados por examen, se les asignará un lugar en alguna opción sin examen de su listado.

