Sheinbaum presenta ‘Jóvenes Transformando México’

Ampliación de las metas que se han fijado

En búsqueda de fortalecer el combate a la violencia en México desde la atención a las causas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el plan ‘Jóvenes transformando México’, que consistirá en el fortalecimiento de diversos programas ya vigentes, con énfasis en el impulso de la formación deportiva y cultural para las y los jóvenes.

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que es una ampliación de las metas que se han fijado para este año, sobre todo en materia deportiva.

En este marco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la beca Gertudris Bocanegra, que hoy solo se entrega a estudiantes de educación superior en Michoacán, este año alcanzará a un millón de beneficiarios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que esto se conseguirá cubrir con los recursos obtenidos por el pago de impuestos que cumplió el Grupo Salinas.

Abraham Carro Toledo, Director General del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), describió el proyecto como una estrategia de atención integral para garantizar el “derecho a la felicidad, la paz y una vida plena”, por medio de acciones en materia educativa, deporte, cultura, salud, trabajo digno y sobre todo “que las mujeres vivan en un país libre de violencias”.

“Este es un esfuerzo colectivo y coordinado del Gobierno de México para atender a lo largo del año y en todos los rincones del país a millones de jóvenes en todas partes. Impulsar esta agenda de derechos y asegurar que las y los jóvenes de nuestra patria sigan transformando México. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro compromiso”, subrayó.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, expuso la ampliación de las metas para robustecer la educación en México.

Recordó que la meta para este año era emprender 251 acciones para abrir 80 mil lugares; sin embargo, la Presidenta instruyó una nueva tarea que consiste en construir cien bachilleratos nacionales con los que se ofrecerán 30 mil lugares más.

“Este modelo está pensado para todos aquellos jóvenes que buscan otra forma de escolarización, es decir, que no necesariamente quieren estar muchas horas en la escuela, que necesitan eh otro tipo de apoyo en términos educativos que van a compartir y van a estudiar ahí también horas de cultura y deporte y para todos aquellos que por alguna razón en algún momento dejaron la escuela”, enfatizó.

A lo largo de la conferencia, funcionarios titulares en deporte, cultura, programas sociales, entre otros, expusieron las acciones a emprender desde sus áreas, a fin de ofrecer oportunidades de desarrollo lejos de la delincuencia.

