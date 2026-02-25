‘Está tranquila toda la República’, asegura Sheinbaum a tres días de caída de ‘El Mencho’

A tres días del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el país ya se encuentra en condiciones de tranquilidad.

Al mencionar que ayer conversó con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien reportó el levantamiento de los vehículos que fueron incendiados en los narcobloqueos que criminales realizaron en reacción al operativo contra el capo.

En dicha acción participaron elementos del gobierno estatal, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad.

“Para recoger todos los vehículos que estaban a un lado de la carretera que habían sido quemados durante el domingo. Ya la mayoría ya se levantaron, estuvo ayer, quedan muy poquitos, pero ya prácticamente todos fueron levantados. Se trabajó conjuntamente, hubo mucha comunicación con el gobierno del estado”, dijo.

En Guadalajara, Jalisco, las actividades se reactivaron ı Foto: Cuartoscuro

También comentó que las clases se reanudaron en la entidad y se estableció contacto con el sector empresarial para garantizar su seguridad, pues además recordó que se enviaron dos mil 500 elementos adicionales para reforzar el despliegue de uniformados federales en la entidad.

Con esto y otras acciones, la mandataria aseguró que hay tranquilidad en el estado y en el resto del país.

“Hemos estado en mucho contacto con el gobernador Lemus. Y ya podemos decir que esencialmente pues está tranquilo toda la República y particularmente Jalisco y estamos en constante coordinación para pues cualquier problema que se pudiera presentar”, dijo.

