Hay 250 mil menores en riesgo de ser reclutados

Menores armados forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Ayahualtempa, Guerrero, en imagen de archivo.

Entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes estuvieron en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en México durante 2024, de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Las entidades con mayor población infantil en riesgo fueron Estado de México, Jalisco y Chiapas, según el informe.

Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en México, el problema comienza desde cómo se nombra —o se evita nombrar— la violencia que atraviesa al país y cómo ésta se ha normalizado socialmente.

El Dato: En la cámara de Diputados hay al menos 30 iniciativas presentadas en la actual legislatura para sancionar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

En entrevista con La Razón, dijo que, ante los recientes hechos violentos registrados tras la detención de Nemesio Oseguera, El Mencho, se debe dar atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.

Desde su perspectiva, México arrastra más de dos décadas de un conflicto armado interno que ha generado economías ilícitas, militarización y control territorial, donde las infancias se encuentran entre los grupos más expuestos.

“En una guerra necesitas quien dispare. Tienes armas, pero necesitas personas. Ahí entra el reclutamiento, se necesita lo que llaman carne de cañón”, advirtió el especialista.

Durante 2024, entre 388 y mil 084 adolescentes fueron privados de la libertad por delitos en los que suele involucrarse la delincuencia organizada, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra representó un incremento de 20.6 por ciento respecto a 2023, y los estados con mayor número de casos fueron Estado de México, Sonora y Chihuahua.

20 por ciento aumentó la cifra de menores secuestrados

Pérez García alertó que estas estadísticas suelen analizarse únicamente desde el ámbito penal, sin considerar los contextos de coacción, amenazas o engaño bajo los cuales muchos menores son incorporados a estructuras criminales.

El reclutamiento, explicó el activista, no siempre es visible: puede ir desde el uso de niñas y niños como vigilantes o informantes, hasta el traslado forzado de adolescentes entre estados para integrarlos a disputas armadas.

Como ejemplo mencionó el caso de Paul Alexander y Carlos Alejandro, ambos de 16 años y originarios de Jalisco, quienes contaban con ficha de desaparición desde mayo de 2025 y fueron encontrados sin vida en agosto de ese año en Culiacán, Sinaloa. Posteriormente, la Fiscalía de Jalisco confirmó que fueron reclutados a través de redes sociales.