Luis Morales Flores rinde protesta como diputado federal tras licencia de Sergio Mayer | VIDEO

Luis Morales Flores rindió protesta este martes como diputado federal de Morena, en relevo de Sergio Mayer Bretón, quien solicitó licencia para ausentarse de la Cámara de Diputados “por tiempo indefinido” para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

Durante la sesión de este 24 de febrero, el morenista Sergio Gutiérrez Luna le tomó protesta al comerciante de la Central de Abasto de origen otomí, quien se presentó acompañado de familiares y autoridades otomíes del municipio de Temoaya, en el Estado de México.

Posteriormente, a través de redes sociales, Luis Morales Flores afirmó que rindió protesta “con la dignidad del pueblo en alto”. "Este cargo no es mío. Es del pueblo de México”, escribió en su cuenta de Facebook.

En conferencia de prensa, el diputado federal de 62 años se refirió a sus raíces otomíes al asegurar que los pueblos originarios no pertenecen al pasado, sino que forman parte del presente y del futuro del país. “Hoy somos representación, hoy somos decisión, hoy somos voz. Hoy llega un comerciante al Congreso, llega una historia, llega una comunidad. Llega una generación que decidió dejar de pedir permiso para participar”.

En 2024, Luis Morales Flores acusó en entrevista con SinEmbargo que Sergio Mayer “no representa al movimiento”, luego de reclamar que Morena no respetó el proceso de insaculación en el que había resultado ganador para ocupar una diputación plurinominal, cargo que el partido terminó otorgando a Sergio Mayer.

El pasado 17 de febrero, la Cámara de Diputados concedió licencia a Sergio Mayer para separarse de sus funciones legislativas. Horas después apareció en La Casa de los Famosos.

