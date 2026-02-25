Programas sociales

Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo caen los pagos y depósitos de marzo para Adultos Mayores?

Este es el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Pensiones Bienestar
Pensiones Bienestar Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

En 2026 la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo un aumento que las y los beneficiarios pudieron ver reflejado en el primer depósito que fue dispersado durante el mes de enero.

Las y los beneficiarios de la la Pensión Bienestar para Adultos Mayores está dirigida a adultos mayores que tengan 65 años de edad o más, para que estos puedan contar con un respaldo económico.

Actualmente las y los adultos mayores reciben un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos correspondientes a su Pensión Bienestar para Adultos Mayores, y el próximo pago es el correspondiente al bimestre de marzo-abril.

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Chispazo de hoy 25 de febrero del 2026.
Sorteos

Resultados del Chispazo de hoy 25 de febrero del 2026. Ve los números ganadores

Del 16 al 22 de febrero las y los interesados en recibir la Pensión Bienestar para Adultos Mayores pudieron realizar su registro en los módulos correspondientes conforme a la primer letra de su primer apellido.

Pago de marzo-abril de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

El depósito correspondiente al bimestre marzo y abril se realiza a las tarjetas del Banco del Bienestar que tienen las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

Este pago se realiza conforme a un calendario que contempla la primer letra del primer apellido de las y los beneficiarios, y este es publicado el primer lunes del mes correspondiente.

Debido a esto, actualmente no se ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores; sin embargo, el calendario tentativo, tomando en cuenta los anteriores, es el siguiente:

  • Lunes 2 de marzo: A
  • Martes 3 de marzo: B
  • Miércoles 5 y jueves 5 de marzo: C
  • Viernes 6 de marzo: D, E, y F
  • Lunes 9 y martes 10 de marzo: G
  • Miércoles 11 de marzo: H, I, J, y K
  • Jueves 12 de marzo: L
  • Viernes 13 y lunes 16 de marzo: M
  • Martes 17 de marzo: N, Ñ, O
  • Miércoles 18 de marzo: P, Q
  • Jueves 19 y viernes 20 de marzo: R
  • Lunes 23 de marzo: S
  • Martes 24 de marzo: T, U, y V
  • Miércoles 25 de marzo: W, X, Y, y Z

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional y universal, por lo que es dispersada a las y los adultos mayores sin importar su condición social o económica, ni sus ideologías o creencias.

Requisitos para el registro Pensiones Bienestar
Requisitos para el registro Pensiones Bienestar ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razónenviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Reforma electoral
“No fortalece la democracia"

PAN fija ‘línea roja’ ante reforma electoral; exige combatir infiltración del crimen en campañas