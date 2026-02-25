Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo caen los pagos y depósitos de marzo para Adultos Mayores?

En 2026 la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo un aumento que las y los beneficiarios pudieron ver reflejado en el primer depósito que fue dispersado durante el mes de enero.

Las y los beneficiarios de la la Pensión Bienestar para Adultos Mayores está dirigida a adultos mayores que tengan 65 años de edad o más, para que estos puedan contar con un respaldo económico.

Actualmente las y los adultos mayores reciben un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos correspondientes a su Pensión Bienestar para Adultos Mayores, y el próximo pago es el correspondiente al bimestre de marzo-abril.

Del 16 al 22 de febrero las y los interesados en recibir la Pensión Bienestar para Adultos Mayores pudieron realizar su registro en los módulos correspondientes conforme a la primer letra de su primer apellido.

Pago de marzo-abril de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

El depósito correspondiente al bimestre marzo y abril se realiza a las tarjetas del Banco del Bienestar que tienen las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

Este pago se realiza conforme a un calendario que contempla la primer letra del primer apellido de las y los beneficiarios, y este es publicado el primer lunes del mes correspondiente.

Debido a esto, actualmente no se ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores; sin embargo, el calendario tentativo, tomando en cuenta los anteriores, es el siguiente:

Lunes 2 de marzo: A

Martes 3 de marzo: B

Miércoles 5 y jueves 5 de marzo: C

Viernes 6 de marzo: D, E, y F

Lunes 9 y martes 10 de marzo: G

Miércoles 11 de marzo: H, I, J, y K

Jueves 12 de marzo: L

Viernes 13 y lunes 16 de marzo: M

Martes 17 de marzo: N, Ñ, O

Miércoles 18 de marzo: P, Q

Jueves 19 y viernes 20 de marzo: R

Lunes 23 de marzo: S

Martes 24 de marzo: T, U, y V

Miércoles 25 de marzo: W, X, Y, y Z

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional y universal, por lo que es dispersada a las y los adultos mayores sin importar su condición social o económica, ni sus ideologías o creencias.

