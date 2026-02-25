Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo caen los pagos y depósitos de marzo para Adultos Mayores?

En 2026 la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo un aumento que las y los beneficiarios pudieron ver reflejado en el primer depósito que fue dispersado durante el mes de enero.
Las y los beneficiarios de la la Pensión Bienestar para Adultos Mayores está dirigida a adultos mayores que tengan 65 años de edad o más, para que estos puedan contar con un respaldo económico.
Actualmente las y los adultos mayores reciben un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos correspondientes a su Pensión Bienestar para Adultos Mayores, y el próximo pago es el correspondiente al bimestre de marzo-abril.
Del 16 al 22 de febrero las y los interesados en recibir la Pensión Bienestar para Adultos Mayores pudieron realizar su registro en los módulos correspondientes conforme a la primer letra de su primer apellido.
Pago de marzo-abril de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores
El depósito correspondiente al bimestre marzo y abril se realiza a las tarjetas del Banco del Bienestar que tienen las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.
Este pago se realiza conforme a un calendario que contempla la primer letra del primer apellido de las y los beneficiarios, y este es publicado el primer lunes del mes correspondiente.
Debido a esto, actualmente no se ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores; sin embargo, el calendario tentativo, tomando en cuenta los anteriores, es el siguiente:
- Lunes 2 de marzo: A
- Martes 3 de marzo: B
- Miércoles 5 y jueves 5 de marzo: C
- Viernes 6 de marzo: D, E, y F
- Lunes 9 y martes 10 de marzo: G
- Miércoles 11 de marzo: H, I, J, y K
- Jueves 12 de marzo: L
- Viernes 13 y lunes 16 de marzo: M
- Martes 17 de marzo: N, Ñ, O
- Miércoles 18 de marzo: P, Q
- Jueves 19 y viernes 20 de marzo: R
- Lunes 23 de marzo: S
- Martes 24 de marzo: T, U, y V
- Miércoles 25 de marzo: W, X, Y, y Z
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional y universal, por lo que es dispersada a las y los adultos mayores sin importar su condición social o económica, ni sus ideologías o creencias.
