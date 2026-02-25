Resultados del Chispazo de hoy 25 de febrero del 2026. Ve los números ganadores

Resultados del Chispazo de hoy 25 de febrero del 2026.

Este 25 de febrero del 2026 , la Lotería Nacional comenzó a publicar los resultados del sorteo Chispazo.

Conoce los números con los que puedes ganar la bolsa acumulada por las ventas de este miércoles.

¿Cuántas oportunidades hay para ganar el Chispazo de hoy?

Chispazo de las Tres

Chispazo Clásico

Resultados del Chispazo de hoy 25 de febrero del 2026

Aquí en La Razón de México te presentamos los números ganadores del Chispazo de este 25 de febrero del 2026.

La Lotería Nacional ya publicó los siguientes resultados:

Chispazo de las Tres : Sorteo: 11849 | Resultado: PENDIENTE

Chispazo Clásico: Sorteo: 11850 | Resultado: PENDIENTE

¿Cómo se juega este sorteo?

Este sorteo de la Lotería Nacional se juega de dos formas: física y electrónica. En ambas se cuenta con 5 casilleros (o secciones) de sólo 28 números cada uno. El interesado puede generar varias combinaciones diferentes.

Además, existe la posibilidad de que el jugador tenga sus números de la suerte o sean elegidos por la máquina de Lotería Nacional.

La persona que va a entrar en este juego debe de seleccionar 5 números, en caso de algún error se puede marcar como nulo.

El boleto es muy importante, debido a que es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, así que se debe mantener en un lugar seguro.

Cabe señalar que existen distintas aplicaciones de teléfonos inteligentes en las que puedes realizar la reserva de boletos para este sorteo, lo importante es verificar qué tipo de plataformas están validadas por la Lotería Nacional para evitar caer en una estafa.

4 curiosidades sobre el Chispazo

Chispazo no tiene bolsa mínima garantizada, ya que su premiación depende de las ventas que se acumulen para cada sorteo

El costo de jugar Chispazo es de 10 pesos , por cada combinación sencilla de 5 números que hayas elegido

Existe la oportunidad de jugar combinaciones múltiples, seleccionando de 6 a 7 números , para aumentar tus posibilidades

El boleto es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador

Chispazo es el sorteo más fácil de ganar y el premio siempre se reparte.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

