Verde abre la puerta al respaldo de “muchos compañeros” a enmienda

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) abrió la puerta este martes a respaldar la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que el Partido del Trabajo (PT) aseguró mantener el diálogo abierto, luego de que ambas fuerzas aliadas sostuvieran durante más de un mes una férrea oposición a la iniciativa que la mandataria decidió presentar sin concesiones tras el fracaso de las negociaciones.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, fue quien anunció el primer cambio de tono: “Nosotros coincidimos con ella, hay muchos compañeros de nuestra bancada que han manifestado apoyar la reforma electoral de la Presidenta y estamos buscando generar en estas mesas los acuerdos”, declaró el legislador, quien describió la iniciativa como “de avanzada” y calificó el esfuerzo de Sheinbaum por lograr la unidad como “muy importante”.

El Dato: La Presidenta presentará este miércoles su propuesta electoral e ingresará el documento formalmente al Congreso el lunes. No se sabe ante cuál de las dos cámaras.

Velasco reconoció que aún no hay una posición definitiva de su bancada, pero insistió en el optimismo: “La idea es que vayamos todos juntos”. El senador también salió al paso de las críticas de Morena sobre la lealtad de sus aliados: “Los senadores del Verde en muchos casos han sido más leales con la Presidenta que los senadores de Morena”, afirmó, al recordar que, de 40 iniciativas presentadas por Sheinbaum, 38 han sido aprobadas con el respaldo de su partido.

El giro se da luego de que la noche del lunes Sheinbaum Pardo presentara en privado su propuesta a los coordinadores parlamentarios de la alianza gobernante en Palacio Nacional.

De acuerdo con Velasco, los aliados solicitaron a la Presidenta 24 horas adicionales para revisar el texto antes de hacerlo público, lo que postergó la presentación oficial que estaba prevista para este martes.

Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que su bancada continúa en diálogo rumbo a la eventual reforma electoral y desmintió haber sido reconvenido por sus declaraciones en las que cuestionó la pertinencia de la enmienda.

“Es de todo, es de plática, es de diálogo. Nos resolvemos y platicamos toda la coyuntura de cómo está. No está fácil”, señaló el legislador petista previo a su salida a una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Sandoval defendió las declaraciones que realizó en enero pasado, cuando puso en duda la necesidad de impulsar una reforma en materia electoral. Rechazó que hayan sido imprudentes.

“No fueron temerarias, dijimos la pura verdad. Nosotros dijimos lo que es y, bueno, despertó algunas, digamos, ampollas en algunos lugares, pero más allá de eso, no pasa nada. Dijimos la verdad”, sostuvo.

El coordinador del PT evitó pronunciarse ante los medios sobre si su partido se retractó de sus críticas o si el proyecto de reforma fue modificado para convencerlos de acompañarlo.

Al ser cuestionado sobre si ¿el PT no dobló las manos ante la reforma electoral?, el líder petista afirmó: “Nosotros no tenemos que doblar las manos ni nada. ¡No hay reforma, no hay ahorita nada, está en debate!”, respondió al tiempo que consideró normal que existan opiniones a favor y en contra del tema.

Sobre la posibilidad de una ruptura en la coalición entre los partidos aliados Morena-PT-PVEM, el diputado subrayó que su partido prioriza la unidad “Nosotros estamos poniendo en prioridad la unidad. Hay que garantizar la unidad de la coalición y la unidad de México frente al mundo”.

Pide Cárdenas ampliar la discusión

En medio del debate público rumbo a la construcción de la reforma electoral, el fundador del PRD y excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas pidió que la iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, sea sometida a un diálogo amplio que contemple la voz de expertos y representantes de los partidos políticos.

“Abrir un diálogo muy amplio entre sectores que están involucrados, como los partidos políticos, la academia. Ahí sería muy importante conocer los puntos de vista de las gentes que están en las facultades de derecho de todo el país, en las facultades ciencias políticas, sociales”, dijo el político tras presentar su libro Por una democracia progresista, en la Feria del Libro en Palacio de Minería.

Cuauhtémoc Cárdenas, ayer, en la presentación de su libro en la FIL del Palacio de Minería. ı Foto: Especial

El Tip: Cárdenas Solórzano acudió ayer a la presentación de su libro “Por una democracia progresista” en el Palacio de Minería, en el marco de la 47 FIL del Palacio de Minería.

El hijo del expresidente Lázaro Cárdenas afirmó que en medio de esta reforma se tiene que realizar una revisión de los sistemas electorales en otros países y considerar los ejemplos más exitosos en términos democráticos.

En este sentido, Cárdenas Solórzano se pronunció a favor de la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer 32 senadores plurinominales, con una proporcionalidad directa también en la Cámara de Diputados.

“Los senadores plurinominales sobran porque tenemos dos senadores de mayoría, uno de minoría y 32 de representación proporcional. Me parece que sería una reforma para ajustar la búsqueda de paridad en la representación de los estados en el Senado, justamente para dar congruencia con lo que dice la Constitución”, afirmó.

Cuauhtémoc Cárdenas también consideró que debe facilitarse la creación de nuevos partidos políticos, como en el caso de Reino Unido donde, puntualizó, si das una cuota de 50 libras tres personas pueden crear un instituto político. Eso sí, precisó, sólo tienen acceso a financiamiento público una vez que obtuvieron el porcentaje requerido para mantener su registro.

El líder experredista opinó, además, que una eventual reforma electoral debe impedir que funcionarios se entrometan en las elecciones y evitar cualquier intento de los gobiernos para influir en el voto.

“Desde el 97 hasta la actualidad podemos decir que los votos se han contado bien. Hay otros reclamos, como que ha habido dinero indebido en las elecciones, por intromisión de funcionarios tratando de inclinar los procesos electorales en favor de sus intereses”, acentuó.

Quien fuera uno de los representantes de la izquierda mexicana llamó a las personas involucradas en la construcción de la reforma electoral a encontrar “cómo eliminar estos defectos de nuestros procesos electorales, pero el respeto al voto es sin duda fundamental en cualquier sistema”.