Coca-Cola invertirá 6 mil mdd en México como parte de plan de expansión, anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que The Coca-Cola Company invertirá 6 mil millones de dólares en México como parte de un plan de expansión y fortalecimiento de sus operaciones en el país.

El anuncio se realizó tras una reunión en Palacio Nacional con directivos de la compañía, donde se informó que la inversión estará orientada a proyectos productivos, modernización tecnológica e infraestructura. Aunque no se precisaron las entidades federativas ni el calendario de ejecución, la mandataria subrayó que el capital representa un voto de confianza en la economía mexicana.

“Es una inversión muy importante que refleja la confianza de las empresas en nuestro país”, señaló la presidenta.

En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar…

De acuerdo con lo expuesto, los recursos se destinarán a la ampliación de capacidades de producción, innovación en procesos y fortalecimiento de la cadena de suministro. Autoridades federales indicaron que este tipo de inversiones impactan de manera directa en la generación de empleos y en la consolidación del mercado interno.

En el mismo acto, la presidenta confirmó que el trofeo oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026 arribará este viernes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte de su gira internacional previa al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La llegada del trofeo forma parte del Tour promocional impulsado por Coca-Cola como socio comercial del evento deportivo. Se prevé que la primera exhibición pública en territorio nacional se realice en Guadalajara, una de las ciudades sede del mundial.

Analistas económicos consideran que una inversión de esta magnitud por parte de una firma multinacional consolida la percepción de estabilidad macroeconómica y refuerza la posición de México como destino atractivo para la inversión extranjera directa.

