‘Como político es muy buen empresario’, responde mandataria ante dichos de Musk

“Como político es mejor empresario”, fueron las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto al magnate estadounidense Elon Musk, con quien sostiene un debate a raíz de las declaraciones que el propietario de Tesla en su contra, a raíz del abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

La mandataria afirmó que aún no se descarta el emprender alguna acción jurídica en contra de Musk, quien a inicios de semana la acusó de obedecer a los grupos de la delincuencia organizada y de atentar contra sus derechos humanos por advertir que emprendería una medida judicial en su contra.

Consultada sobre estas últimas declaraciones del dueño de X, Sheinbaum Pardo dijo que ya no vale la pena abonar al debate; sin embargo, afirmó que el equipo jurídico de la Presidencia aún evalúa qué acciones tomar.

“Como político es muy buen empresario”, le dice Claudia Sheinbaum a Elon Musk, luego de los señalamientos de Musk después del operativo contra Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.



“Vamos a ver. No creo que valga la pena entablar un debate. No sé todavía (si emprender o no alguna medida legal). Están valorando los abogados, pero digamos que como político es muy buen empresario”, dijo.

Durante la mañanera del miércoles 25, la presidenta Claudia Sheinbaum no precisó qué tipo de recurso legal podría interponerse ni los plazos en que se definiría la estrategia jurídica. Sin embargo, subrayó que su gobierno no permitirá señalamientos sin sustento y que se revisan las vías institucionales correspondientes.

Desde el lunes, las declaraciones de Musk fueron reprobadas por morenistas, como la dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, quien, respecto al magnate, dijo: “La riqueza no otorga autoridad moral. Puede comprar cohetes, puede comprar empresas como Tesla, puede comprar una red social como X, incluso manipularla. Lo que no compra es legitimidad frente a un pueblo”.

