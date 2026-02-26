EU acusa por narcoterrorismo a ‘La Rana’, presunto operador del Cártel de Sinaloa

El Gobierno de Estados Unidos presentó cargos por narcoterrorismo contra René Arzate García, alias “La Rana”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California.

La acusación fue formalizada por la Fiscalía del Distrito Sur de California, en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con los documentos judiciales difundidos por las autoridades estadounidenses, Arzate García es señalado por conspiración para distribuir drogas —entre ellas fentanilo, metanfetamina, cocaína y marihuana— con destino al mercado estadounidense.

The #FBI seeks the public's assistance in locating Rene Arzate-Garcia, better known as "La Rana." He is alleged to be a high-ranking leader of the Sinaloa Cartel in charge of the drug trade in Northern Baja California, and is being sought on narcoterrorism, conducting a… pic.twitter.com/OeAwAVbwnA — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) February 26, 2026

Además del cargo de narcoterrorismo, enfrenta acusaciones por proporcionar apoyo material a actividades terroristas y por participar en una empresa criminal continua.

TE RECOMENDAMOS: Pide certeza sobre reforma INE advierte que sin PREP debe existir una herramienta alternativa para informar a ciudadanos el día de la elección

Las autoridades estadounidenses sostienen que el imputado habría mantenido durante más de una década el control de rutas de tráfico de drogas en la zona fronteriza de Tijuana, una de las principales puertas de entrada de estupefacientes hacia California.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de “La Rana”. La oferta también incluye a su hermano, Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”, señalado igualmente como operador relevante del grupo criminal en Baja California.

Departamento de Estado ofrece 5 millones de dólares por alias “La Rana” ı Foto: FBI

Las investigaciones fueron realizadas con apoyo de agencias federales como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el marco de la estrategia estadounidense para combatir a organizaciones criminales transnacionales mediante la aplicación de figuras legales vinculadas al terrorismo.

Departamento de Estado ofrece 5 millones de dólares por alias "El Aquiles" ı Foto: FBI

El cargo de narcoterrorismo se sustenta en la legislación estadounidense que permite procesar a integrantes de organizaciones delictivas cuando sus actividades de tráfico de drogas están asociadas con violencia sistemática o apoyo a estructuras consideradas terroristas bajo la ley de ese país.

La acusación representa uno de los casos recientes en los que Washington recurre a cargos de terrorismo para perseguir a líderes de organizaciones criminales mexicanas vinculadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL