Gobierno de Sheinbaum inauguran primer Mundialito Social Futbol Sala

En el marco de la Copa Mundial 2026 de la que México será sede, el Gobierno Federal, a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, inauguró desde Michoacán el primer Mundialito Social, que se llevará a cabo de este febrero al 29 de marzo y al que se inscribieron para participar más de cuatro mil personas.

Se trata de un plan social y deportivo lanzado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el que se involucró a las diferentes dependencias del Gabinete.

Este primer torneo, Mundialito Futsal Femenil IMSS contará con la participación de cuatro mil 290 personas en todo el país, expuso el director general del Seguro Social, Zoé Robledo.

Explicó que en este caso se tratará de ‘futbol sala’, para abrir espacio a jugadoras de 18 a 21 años de edad, y que además sí cuenta con reconocimiento de la FIFA.

Para su realización, se rehabilitaron 64 canchas, para que después del Mundial se continúe con el impulso a esta versión deportiva a la que de inicio se inscribieron 320 equipos de 188 municipios, con un total de 3840 jugadoras, 350 entrenadores y cien árbitros.

El primer partido se realizará en Zacapu y Morelia; habrá fases por estados. En la fase de eliminatorias, un equipo por estado viajará al centro vacacional de Oaxtepec entre el 25 y 28 de marzo, mientras que la final se llevará a cabo el 29 en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

El director destacó que con esto se comenzará a crear una “verdadera cantera nacional” de futsal femenino.

Destacó que en todas las sedes habrá visores y reclutadores con estándares de la Federación Internacional de Fútbol, asociación de la FIFA.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la mandataria por impulsar este proyecto para fortalecer el desarrollo deportivo.

