INE advierte que sin PREP debe existir una herramienta alternativa para informar a ciudadanos el día de la elección

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió que si la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el instituto deberá contar con un mecanismo sustituto que garantice información a la ciudadanía el mismo día de la jornada electoral.

“Lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral”, afirmó la funcionaria en conferencia de prensa, donde llamó a la prudencia institucional ante los señalamientos sobre cambios profundos al sistema electoral, incluida la posible desaparición de las juntas ejecutivas distritales.

Taddei reconoció que la propuesta de reforma, presentada en términos generales por el gobierno federal, representa una serie de retos inmediatos para el organismo, pero insistió en que cualquier posicionamiento sólido del INE deberá esperar a conocer el articulado completo de la iniciativa.

“Ahorita lo que tenemos es a bote pronto: respuestas, imaginación, percepción; pero la certeza la vamos a tener una vez que conozcamos el documento”, señaló.

Sobre la posible eliminación del PREP, Taddei explicó que este instrumento forma parte de un trío de herramientas, junto con el conteo rápido y el cómputo oficial, que han permitido al INE ofrecer información oportuna tras el cierre de casillas.

Si la reforma aprobara que los cómputos oficiales inicien el mismo día de la jornada electoral, como ya ocurre en la Ciudad de México y algunos estados, el instituto tendría que desarrollar una nueva herramienta informativa.

“No es ‘¿desaparece el PREP, aparece el PREP?’. La pregunta es: ¿qué es lo que vamos a ofrecer? El INE siempre va a estar comprometido con entregar a la población información el mismo día”, subrayó la consejera presidenta.

Ante la posible conversión de las juntas ejecutivas distritales en órganos temporales, Taddei Zavala afirmó que el INE tiene la obligación de exponer ante los legisladores la importancia técnica y operativa de esas estructuras.

“Es ahí donde se celebran y documentan los procesos electorales; eso es lo que tenemos que poner frente a los tomadores de decisiones”, dijo, aunque aclaró que aún no existe una propuesta formal en ese sentido.

Respecto al recorte del 25 por ciento anunciado para los organismos electorales, la consejera presidenta planteó dudas sobre cómo se distribuiría esa reducción entre el INE, los partidos políticos, los organismos públicos locales y los tribunales electorales.

“¿Es 25 por ciento para cada instancia o es 25 por ciento en total? No se puede opinar de manera correcta ahorita”, señaló.

En cuanto a la restricción salarial para que los consejeros no ganen más que la presidenta de la República, Taddei aseguró que en su caso personal no representa un problema: “Yo llegué con la ley actual y gano menos que la presidenta de la República. Ese ajuste, en lo personal, me es exactamente lo mismo”.

La consejera presidenta del INE informó que los consejeros electorales acordaron conformar una mesa de trabajo en cuanto se presente el texto completo de la iniciativa, y que solicitarán reunirse con las comisiones legislativas correspondientes para aportar información técnica, histórica y estadística.

“Estamos obligados a aportar esta información”, puntualizó, y agregó que el instituto ya presentó recomendaciones a la Comisión Presidencial en septiembre de 2024 y enero de 2025.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL