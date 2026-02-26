INE desmiente hackeo masivo y asegura que sus sistemas no han sido vulnerados

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las versiones que circulan en medios de comunicación sobre un presunto ataque cibernético masivo contra instituciones públicas mexicanas en el que se señala al organismo como una de las víctimas.

Tras realizar validaciones técnicas internas, el Instituto afirmó que no existe evidencia alguna de que sus bases de datos, que resguardan información sensible de millones de ciudadanos, hayan sido comprometidas.

La Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) del INE aseguró que no se identificaron brechas de seguridad, accesos no autorizados ni extracción de información durante los periodos que mencionan los reportes difundidos.

En el mismo sentido, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) confirmó que sus áreas técnicas no encontraron incidentes de seguridad corroborados que respalden “la narrativa de una exfiltración masiva de datos atribuible a los supuestos ataques señalados.”

El Instituto cuestionó además la solidez de las fuentes que alimentaron la alarma pública. Según el organismo, la información publicada “se basa en declaraciones de una firma privada de seguridad, sin que hasta el momento haya evidencia técnica pública verificable, como indicadores de compromiso, análisis forense o pronunciamientos oficiales de autoridades competentes, que confirme un ataque de la naturaleza señalada.”

El INE agregó: aun si un tercero hubiera empleado herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para intentar cometer actividades ilícitas, ello representaría “el abuso de dichas herramientas por particulares, no una vulneración directa a los sistemas del Instituto.”

Ante ello, el organismo electoral subrayó que opera un modelo integral de ciberseguridad alineado a estándares internacionales, con monitoreo permanente de sistemas críticos las 24 horas del día los 365 días del año, servicios especializados de ciberinteligencia y actualización continua de sus controles de seguridad física y lógica.

El INE instó a la “responsabilidad en el manejo de información relacionada con la seguridad de datos públicos, a fin de evitar especulaciones o versiones distorsionadas que puedan generar confusión entre la ciudadanía.”

