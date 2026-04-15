La mandataria retoma el mensaje de paz del Papa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó el mensaje de paz del papa León XIV, luego de los ataques que el pontífice recibió del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por su postura ante la guerra en Irán.

La mandataria cerró su conferencia con la lectura de un mensaje que Robert Francis Prevost publicó en X para enfatizar una visión humanista centrada en la justicia y la distribución de la riqueza.

“Injusto es quien acumula riquezas y permanece indiferente ante los demás”, leyó la mandataria, al enfatizar el sentido ético de la declaración.

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El texto también aborda la necesidad de reconocer al otro como parte de una comunidad más amplia: “Compartir lo que se tiene es una cuestión de justicia”, citó Sheinbaum al pontífice, al reforzar el llamado a la solidaridad en contextos de desigualdad.

13 de abril, el pontífice se manifestó en respuesta a Trump

Además, el mensaje advierte sobre los riesgos sociales de la indiferencia y la falta de cohesión: “Una religión sin piedad y una vida social sin solidaridad es un escándalo”, retomó la mandataria al leer otro de los mensajes.

Sheinbaum vinculó este contenido con el debate reciente sobre justicia social y desigualdad, al considerar que el posicionamiento del papa León XIV aporta una visión relevante en el contexto actual.

También destacó la referencia a fenómenos globales como la migración. En ese sentido, el texto citado incluyó una advertencia sobre el uso de territorios como espacios de crisis humanitaria.

“El mar y el desierto son, desde hace milenios, lugares de enriquecimiento mutuo entre los pueblos y culturas. ¡Ay de nosotros si los convertimos en cementerios donde muere también la esperanza!”, citó, al referirse a los efectos de la violencia en distintas regiones del mundo.

Sheinbaum finalizó la lectura con un llamado a enfrentar las causas estructurales de la desigualdad y la migración: “Denunciemos y eliminemos las causas de la desesperación”, retomó, al cerrar el mensaje con un énfasis en la responsabilidad social frente a las crisis humanitarias.