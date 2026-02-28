Al menos 14 connacionales de Mazatlán quedan varados en Jordania por cierre de espacios aéreos

Un grupo de 14 mexicanos originarios de Mazatlán, Sinaloa, permanece varado en el Aeropuerto Internacional Queen Alia International Airport, en Amán, luego de que sus vuelos fueran cancelados en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El grupo se encontraba de viaje turístico por la región y tenía previsto salir de Jordania cuando comenzaron las afectaciones en el tráfico aéreo derivadas del cierre de espacios aéreos y restricciones operativas en varios países.

Cierre de espacio aéreo deja a 14 mexicanos atrapados en Jordania ı Foto: Captura de pantalla

Cancelaciones y búsqueda de rutas alternas

Tras la cancelación de su vuelo, los viajeros permanecieron durante horas en la terminal aérea sin certeza sobre su regreso a México. De acuerdo con los propios afectados, las opciones disponibles eran limitadas o con costos elevados.

En un mensaje compartido en redes sociales, una de las personas del grupo informó que logró conseguir por su cuenta un boleto de salida hacia Casablanca, en Marruecos, con el objetivo de abandonar territorio jordano, aunque ese no era su destino final.

“Lo importante es que alcance un ticket para salir de Amman Jordania”, escribió, y agregó que seis de sus compañeros permanecían en la capital jordana y optarían por una ruta terrestre sugerida por la representación diplomática.

Cierre de espacio aéreo deja a 14 mexicanos atrapados en Jordania ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha señalado que mantiene seguimiento a la situación en Medio Oriente y ha pedido a los mexicanos en la región mantenerse en contacto con las embajadas y consulados.

De acuerdo con el testimonio difundido, parte del grupo analiza la alternativa de trasladarse por vía terrestre conforme a las indicaciones recibidas por la embajada, en busca de una salida aérea desde otro punto.

Por su parte, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, expresó su solidaridad con los ciudadanos afectados y señaló que se mantiene coordinación con autoridades federales.

La tensión en Medio Oriente ha provocado cierres temporales de espacio aéreo y cancelaciones de vuelos comerciales, lo que ha afectado a viajeros internacionales en tránsito.

Diversos gobiernos han emitido alertas y recomendaciones para evitar desplazamientos no esenciales en la zona.

Mientras tanto, los mazatlecos continúan gestionando alternativas para salir de Jordania y regresar a México.

MSL