México emite recomendaciones a viajeros tras cierre de espacios aéreos en Medio Oriente

Ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que varios países de la región han cerrado sus espacios aéreos, lo que ha generado afectaciones en vuelos comerciales y posibles complicaciones para viajeros internacionales, incluidos mexicanos.

La dependencia detalló que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar suspendieron operaciones aéreas como medida preventiva ante la situación de seguridad.

En seguimiento a la situación actual en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que los gobiernos de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar han cerrado sus espacios aéreos. Las y los mexicanos que deseen salir de la región… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 28, 2026

Mexicanos deberán contactar a sus aerolíneas

La SRE indicó que las y los mexicanos que deseen salir de la región deberán comunicarse directamente con sus aerolíneas para conocer opciones de reprogramación, cancelación o rutas alternas.

Asimismo, reiteró que, en caso de requerir asistencia o protección consular, los connacionales pueden comunicarse con las representaciones diplomáticas de México en la zona.

La Cancillería subrayó que en todos los países de la región se mantiene la recomendación de resguardo y de evitar traslados innecesarios, ante el contexto de tensión y posibles riesgos adicionales.

Recomendación de no viajar a varios países

Además del cierre aéreo, la dependencia reiteró el llamado a evitar viajes no esenciales a Israel e Irán, así como a:

Arabia Saudita

Bahréin

Emiratos Árabes Unidos

Irak

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

La SRE señaló que sus embajadas en Medio Oriente mantienen contacto permanente con las y los connacionales residentes y en tránsito para brindar acompañamiento y orientación.

Teléfonos de atención consular

La Secretaría difundió los números de emergencia de sus representaciones en la región:

Embajada en Irán: +989121224463

Embajada en Israel: 054-316-6717

Embajada en Jordania: 0778 00 0494

Embajada en Qatar: 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

Embajada en Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

Embajada en Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

La Cancillería enfatizó que las representaciones mexicanas permanecen activas y disponibles para atender cualquier situación de emergencia.

El cierre de espacios aéreos ocurre en medio de una creciente tensión regional que ha impactado operaciones comerciales y movilidad internacional. Hasta el momento, la SRE no ha informado sobre mexicanos lesionados, pero mantiene el monitoreo permanente de la situación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL