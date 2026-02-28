Claudia Sheinbaum congrega a más de 30 mil personas en Culiacán, Sinaloa

Alrededor de 30 mil personas asistieron al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Más de 30 mil personas asistieron este sábado al evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el que banderazo de inicio de la construcción del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa.

Con una inversión de 2 mil 568.8 millones de pesos, el hospital contará con 395 camas y 48 especialidades, con lo que esperan beneficiar a 762 mil 155 derechohabientes.

Presidenta Claudia Sheinbaum firma un libro durante su gira de trabajo en Sinaloa. ı Foto: Cortesía

La obra estará a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Como parte de la construcción de 24 hospitales en todo el país durante 2026, el predio para el nosocomio en Culiacán fue donado por el gobierno de Sinaloa.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, dijo que el Hospital Regional de Especialidades de Culiacán será el segundo más grande de Sinaloa, pero también el más “resolutivo”, pues ampliará la cobertura hasta un 140 por ciento.

La unidad médica contará con 12 quirófanos , equipo médico de última generación, dos tomógrafos, mastógrafo, resonancia magnética, dos equipos de rayos X y litotriptor para deshacer cálculos renales sin cirugía.

Colocación de la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán, Sinaloa. ı Foto: Cortesía

El hospital también brindará terapia a pacientes con cáncer a través del primer acelerador lineal de Sinaloa, y ofrecerá servicio de angiología, cardiología, gastroenterología, nefrología, neurología, oncología, ortopedia, medicina física y de rehabilitación, trauma, entre otros.

Asimismo, la unidad médica contará con 30 máquinas de hemodiálisis , tres salas de endoscopía, 12 sillones de quimioterapia, así como rehabilitación cardiaca, clínica del dolor y la única plataforma con helipuerto en Sinaloa.

Para atender a la población serán contratados 2 mil 500 mujeres y hombres entre personal médico, de enfermería, paramédico y administrativo.

cehr