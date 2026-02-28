Destaca avances para adquirir canasta básica

En México, alrededor de cuatro de cada diez mexicanos no cuentan con los ingresos laborales suficientes para poder adquirir la canasta básica; sin embargo, el indicador de la población en esta condición disminuyó a su nivel más bajo en 2025.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que México alcanzó en 2025 el nivel más bajo en pobreza laboral, como lo mostró una reciente encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En un reporte reciente, se expuso que la población en esta condición se ubicó en 33.9 por ciento, que resulta el más bajo desde 2005.

1.6% expectativa de crecimiento de la economía nacional

“La pobreza laboral representa la cantidad de personas que, con su ingreso, no pueden adquirir la canasta básica. Y la pobreza laboral ha disminuido en el país de manera muy significativa: 2025 es el número más bajo desde hace ya mucho tiempo”, informó la mandataria.

Sobre el ajuste que el Banco de México (Banxico) realizó a la expectativa de crecimiento para la economía nacional, que para 2026 se ubica en 1.6 por ciento, la Presidenta se mostró segura de que se alcanzará e, incluso, se rebasará.

Además, recordó que las estimaciones hechas en el Paquete Económico presentado ante el Congreso de la Unión, incluso, rebasan un pronóstico de crecimiento superior al dos por ciento para este 2026.

Para ello, mencionó los planes ya presentados en días pasados para fortalecer los planes de inversión pública y la extranjera directa.

“Incluso el crecimiento va a ser mayor porque, como lo presentamos hace algunas semanas ya en la mañanera, se va a fortalecer la inversión pública a través de distintos instrumentos, incluida la inversión mixta en donde de una manera nueva, distinta, de participación de la iniciativa privada en la construcción de infraestructura… Entonces, este año va a haber más inversión pública en infraestructura. Y también la inversión privada… va a haber una inversión mayor”, aseveró.