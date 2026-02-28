Homicidios bajan a la mitad en Sinaloa en último año

En el último año, el promedio diario de homicidios en el estado de Sinaloa ha disminuido a la mitad, a pesar de que se han atravesado episodios “dolorosos”, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañada del Gabinete de Seguridad en el marco de su gira por la entidad, la mandataria subrayó que se han logrado reactivar diversos sectores, luego de la escalada de violencia que se registró hacia finales de 2024.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo: proteger a la población. Ese es nuestro trabajo. Y trabajar con la estrategia para atender las causas y disminuir la impunidad. Y como ven, todos los meses va bajando. Hay episodios y situaciones muy dolorosas que atendemos siempre de manera coordinada, pero poco a poco se va recuperando, incluso, el desarrollo económico de Sinaloa”, destacó durante su conferencia de prensa.

El Dato: La Presidenta agradeció a Rubén Rocha su apoyo al promover el canje de juguetes bélicos por didácticos y el diálogo como resolución de conflictos en las infancias.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, precisó que, de enero de 2024 a enero de 2026, el promedio en el número de víctimas de asesinato diarias pasó de 6.9 a 3.42, lo que representa una disminución del 50 por ciento. Por lo que destacó que el promedio del mes pasado representó el enero más bajo desde 2017.

Recordó que, en junio de 2024, se observó un repunte causado por la pugna entre grupos delincuenciales que operan en la entidad, en referencia a los disturbios generados por la entrega de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos (EU).

En cuanto a los delitos de alto impacto, la funcionaria federal subrayó que la disminución ha sido de 31 por ciento en lo que va del sexenio, es decir, entre septiembre de 2024 a enero de 2026.

Contrario a los demás ilícitos, se observó que las lesiones por arma de fuego bajaron 36.1 por ciento entre enero de 2025 y el de este año.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mencionó que una de cada cinco armas que se han incautado en todo el país, durante los operativos para combatir a la delincuencia, son aseguradas en el estado de Sinaloa.

Detalló que hasta el 15 de febrero se han asegurado cuatro mil 850 armas, equivalentes al 20 por ciento de las armas en el país. Asimismo, más de 1 millón de cartuchos útiles, fusiles, lanzagranadas, artefactos explosivos y otro tipo de armamento usado por la delincuencia.

En el reporte destacó la detención de dos mil 225 personas, así como el aseguramiento de 33 toneladas de droga; mil 942 laboratorios y áreas de concentración.

El responsable de la Estrategia Nacional de Seguridad, recordó que en septiembre de 2024 se disparó la violencia en la entidad a raíz de la disputa criminal desencadenada por la entrega de Ismael El Mayo Zambada a EU, a manos de propios criminales. Tras lo cual, la Presidenta instruyó, una vez iniciado su sexenio, un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, así como la permanencia continua y supervisión que involucre el acercamiento con los diversos sectores.

Al presentar un balance de los episodios criminales que han generado mayor impacto en la sociedad, mencionó el secuestro de 10 mineros, de un joven que viajó desde Durango y seis personas provenientes del Estado de México que llegaron a Mazatlán, donde fueron privadas de la libertad y de las que dos ya fueron liberadas, mientras continúan en la búsqueda de otras cuatro.

En el balance de detenidos en el estado, García Harfuch mencionó que en los primeros dos casos ya se consiguió dar con algunos responsables y se mantendrán las investigaciones para que no haya impunidad.

“En estos tres casos, el Gobierno de México participa de manera activa en el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades estatales… Estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y vamos a detener a todos los involucrados y seguiremos operando en coordinación con la autoridad estatal para detener a los responsables de estos homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos que tanto daño le hacen a los sinaloenses”, destacó.

En cuanto al plagio de las seis personas que viajaron del Estado de México hacia Mazatlán, Sinaloa, mencionó que la captura de dos vinculados a este delito ha permitido obtener información para dar con el resto de los responsables.

El funcionario federal subrayó que mantienen los despliegues y operativos para encontrar a otros delincuentes que participaron en este secuestro.

“Estaremos siempre junto a usted”, dice Moya a CSP

Por Yulia Bonilla

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que su administración mantendrá su respaldo, en el marco de la defensa de la soberanía nacional, al recibirla en la entidad.

“Durante su estancia podrá advertir que Sinaloa, sus hombres y mujeres, trabajan con entusiasmo haciendo su aporte a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación del país. Estamos y estaremos siempre junto a usted, estimada Presidenta”, afirmó Rubén Rocha Moya al participar en la conferencia presidencial de este viernes.

En el marco de la visita de la Jefa del Poder Ejecutivo Federal y del Gabinete de Seguridad al estado de Sinaloa, el mandatario local destacó el trabajo hecho por la Presidenta desde que asumió el cargo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ayer ı Foto: Especial

“Convencidos de que su liderazgo seguirá articulando la voluntad colectiva, la voluntad del pueblo para construir un México más justo con equidad y soberanía. Bienvenida a Sinaloa, su tierra”, declaró.

Rocha Moya se dijo seguro de que el recorrido de la mandataria por el país fortalecerá la confianza de los mexicanos.

Como parte de su gira a esta entidad, la mandataria federal enfatizó las acciones que han implementado para alejar a la población joven de la delincuencia. Entre ellas, recordó el inicio del programa Jóvenes Transformando México, para ampliar la oferta deportiva, cultural y educativa.

“Y aquí en Sinaloa particularmente estamos aumentando el número de preparatorias. Estamos concentrándonos… obviamente los jóvenes mayores de 18 también son indispensables y, por eso, la Universidad Rosario Castellanos, Jóvenes Construyendo el Futuro, pero queremos concentrarnos en los jóvenes de 15 a 17 años. Y para ellos es escuela, los jóvenes tienen que estar en la escuela”, insistió.

En este marco, agradeció al mandatario estatal por mostrar colaboración para realizar diversos proyectos en favor de la ciudadanía: “Entonces, Sinaloa puede contar con la Presidenta y con el Gobierno de México”.

Tras caída de El Mencho van tras 4 líderes locales

Por Yulia Bonilla

Tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el gobierno tiene en la mira a otros cuatro objetivos prioritarios por capturar, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien descartó que, tras la detención, se hayan encontrado vínculos político-criminales.

A cinco días del operativo que llevó a la caída del capo, el funcionario federal comentó que el cártel tiene presencia en más de una entidad federativa, lo que lleva a que se encuentren varios liderazgos según la región, entre los que ya se ha identificado a los cuatro principales.

El dato: Nemesio Oseguera encabezó por 20 años al CJNG, al asumir la dirigencia formal de la organización en marzo de 2012, luego del abatimiento de Ignacio Coronel en 2010.

“Como saben, el Cártel Jalisco tiene presencia en varios estados; sin embargo, los que más, los que pueden sustituir o en los que hay un liderazgo… hay liderazgos regionales, perdón. Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, declaró.

Se abstuvo de proporcionar más detalles sobre quiénes son, para respetar la secrecía de la investigación.

Sobre las listas de presuntas “nóminas” de las personas que operaban para el cártel, que fueron difundidas en días recientes, comentó que se verificará la veracidad de la información, al representar esto una vulneración a la cadena de custodia de las evidencias.

“Sobre la veracidad de las listas, ya informará la Fiscalía General de la República (FGR). Por supuesto, con cada indicio de que se encuentra en un domicilio, en un cateo… Hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera. Entonces, una vez que la FGR haya analizado todo eso, podría informar e iniciar carpetas cuando corresponda”, detalló.

No obstante, el funcionario federal confirmó que sí se han identificado presuntos sobornos que se habrían entregado a policías y funcionarios, sin que hasta ahora se hayan encontrado evidencias de vínculos con políticos.

“Actualmente hay investigaciones en curso en contra de policías municipales, policías estatales, algunos… También de otro tipo de personas que sabemos que tenían participación con este grupo… de políticos, no tenemos caso. Tenemos autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos”, aclaró.

En cuanto al número de elementos que resultaron heridos durante el operativo de Tapalpa, Jalisco, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que suman 28 elementos militares fallecidos en dos eventos diferentes, relacionados con el operativo contra El Mencho, en Jalisco y reportó que hay 25 elementos de la corporación hospitalizados en atencón de primer y segundo nivel.

Especificó que sólo uno se encuentra en estado grave, mientras que el resto son reportados como estables.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que un chofer que fue despojado de la unidad que manejaba en Veracruz se encuentra desaparecido y, por ello, se mantienen las labores para localizarlo.

Mencionó que se brinda atención a un menor de edad que resultó con quemaduras durante los hechos violentos tras el abatimiento de El Mencho, y mantienen contacto con la familia de la mujer que perdió la vida.

“Está trabajando la Segob en tres casos. En el caso del pequeñito que resultó con quemaduras, que se está en contacto con la familia. En el caso del lamentable fallecimiento de la mujer, también se está en contacto con la familia. Y hay un caso reportado de un chofer, que lo estamos buscando junto con todas las… instituciones de seguridad”, detalló.

CSP pide aclarar entrega de El Mayo

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que nunca ha quedado claro cómo fue que el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, El Mayo, fue entregado por criminales al gobierno de Estados Unidos (EU), que desde 2024 lo mantiene detenido.

Al recordar que los índices de violencia en Sinaloa iniciaron como reacción y disputa entre células criminales tras la captura del capo, la mandataria dijo que, hasta ahora, el país vecino del norte no ha esclarecido cómo ocurrió la captura.

“Ustedes saben cuál es la razón por la cual se incrementan los índices delictivos, a partir de que uno de los líderes delincuenciales pues es llevado a EU, que nunca quedó claro qué fue lo que pasó. Y a partir de ahí se incrementa la violencia en Sinaloa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, proteger a la población”, aseveró.

Declaraciones de Ismael Zambada apuntaron, desde el inicio, que fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien lo habría citado en una finca en Culiacán, donde supuestamente fue amordazado y luego trasladado hacia EU en una avioneta donde agentes del FBI y la DEA lo arrestaron.

Sheinbaum Pardo mencionó que EU ha asegurado que ya envió toda la información, pero, al no considerarlo así, se continuará con la insistencia.

“Ellos dicen que ya enviaron toda la información que tienen. Todos creemos que no. Y seguimos insistiendo”, advirtió la mandataria.

