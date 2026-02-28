Llega a Cuba otro buque mexicano con ayuda humanitaria

Reportan llegada de buque mexicano a La Habana, Cuba, cargado con ayuda humanitaria.

Uno de los dos más recientes buques que envió la Secretaría de Marina del Gobierno de México a Cuba, cargado con ayuda humanitaria, llegó este sábado a la isla caribeña.

Se trata del buque ARM Papaloapan, el cual, según reportes locales, arribó este sábado a La Habana, Cuba, con ayuda humanitaria entregada por el Gobierno de México.

🚨Llega a Cuba el barco ARM Papaloapan, cargado con ayuda humanitaria desde México.



Así arribó a la bahía de La Habana. 👇🏼

El ARM Papaloapan, junto con el ARM Huasteco, zarparon el martes desde el puerto de Veracruz con dirección a la isla caribeña, y dan continuidad al envío de ayuda humanitaria que nuestro país ha enviado a Cuba ante el bloqueo petrolero que le ha impuesto Estados Unidos.

A través de un comunicado, el Gobierno de México había informado que el ARM Papaloapan, que arribó a Cuba este sábado, estaba cargado principalmente de alimentos de primera necesidad, especialmente frijol y leche en polvo, los cuales, detalló, suman mil 078 toneladas.

México envía ayuda humanitaria a Cuba en buques ARM Huasteco y ARM Papaloapan. ı Foto: SRE

Mientras que el ARM Huasteco fue cargado con 92 toneladas de frijol más 23 toneladas de alimentos varios.

Estas 23 toneladas de ayuda humanitaria fue entregada por distintas organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México en el centro de acopio instalado en el Centro Histórico y corresponde a una primera entrega Gobierno de México, en un comunicado



El Gobierno de México destacó que el envío de ayuda humanitaria a Cuba fue una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento de la “tradición solidaria” de nuestro país para con “los pueblos de América Latina”.

Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, así en los últimos meses se han enviado ayuda a distintos países que han requerido de nuestro apoyo frente a los incendios en California, EU y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente. Gobierno de México, en un comunicado



Se espera que pronto se reporte también la llegada a Cuba del ARM Huasteco. El Gobierno mexicano aclaró que el traslado de cada buque toma un aproximado de cuatro días.

