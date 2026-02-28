Sheinbaum da banderazo a construcción de Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de inicio a la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Culiacán, Sinaloa, que, con una inversión de 2 mil 568.8 millones de pesos, contará con 395 camas y 48 especialidades en beneficio de 762 mil 155 derechohabientes.

Ante alrededor de 30 mil personas, la mandataria federal adelantó que volvería “muy pronto” a la capital sinaloense para inaugurar el hospital, al reiterar que “Sinaloa no está solo, aquí está su Presidenta y todo el Gobierno cerca del pueblo”.

Presidenta Claudia Sheinbaum, en Culiacán, Sinaloa. ı Foto: Cortesía

Detalló que este nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que será construido por ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), contará con:

216 camas censables, de las cuales 76 serán de cirugía, 39 de ginecobstetricia, 76 de medicina interna y 25 de pediatría

179 camas no censables

40 consultorios de especialidades

12 salas de cirugía: nueve centrales, dos ambulatorias y una de tococirugía

Medicina física y rehabilitación; quimioterapia; clínica del dolor, hemodiálisis con 30 máquinas; tres salas de endoscopía; imagenología y radioterapia

Unidad de cuidados intensivos

Laboratorio

centro de colecta de muestra

Urgencias

Farmacia

Sheinbaum recordó que este año inicia el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud, que permitirá que las y los mexicanos puedan recibir atención médica en el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

Alrededor de 30 mil culichis asistieron al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

Por otra parte, destacó la presencia de las Fuerzas Armadas y de todo el Gabinete del Gobierno de México en Sinaloa, como parte de este acompañamiento y reconoció la vocación trabajadora de sus habitantes.

“Que se oiga bien, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, que Sinaloa es de hombres y mujeres trabajadoras, que Sinaloa es el granero de México, que Sinaloa es trabajo, es turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero: ¡Que viva Culiacán y que viva Sinaloa!” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Detalló que en su gira por la entidad entregó becas Benito Juárez a estudiantes de preparatoria en Mazatlán y Programas para el Bienestar en San Ignacio, anunció la creación de 20 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y continuará con una reunión con agricultores para impulsar la tecnificación del campo.

Respecto a la relación bilateral con Estados Unidos, recordó que el gobierno de México tiene muy claro que la soberanía no se negocia , ya que el país es libre, independiente y soberano.

Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ı Foto: Cortesía

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que habrá equipamiento en este hospital que actualmente no existe en Sinaloa, como un acelerador lineal, equipo litotriptor para deshacer los cálculos renales sin cirugía, la primera Unidad de Rehabilitación Cardiaca y la única plataforma con helipuerto en el estado. Además de una plantilla de 2 mil 540 trabajadores en el que será el segundo hospital más grande del estado, pero más resolutivo.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, destacó el liderazgo diplomático de la Presidenta Claudia Sheinbaum en su relación con Estados Unidos, y agradeció el apoyo que ha dado a la entidad en materia de seguridad, tecnificación del campo, el rescate de los trenes de pasajeros y la entrega de Programas para el Bienestar.

