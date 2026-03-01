¿Cuándo es el cambio de horario en Tijuana 2026?

Pese a que el horario de verano no aplica para todo el país, en algunas entidades de la frontera norte aún se debe aplicar el cambio de huso horario correspondiente al verano del 2026.

El horario de verano fue eliminado a partir del 2022, pues el 30 de octubre fue el último día que se utilizó el ajuste del horario en todo el país debido a que entró en vigor la Ley de los Husos Horarios.

Esta Ley establece que hay un horario estándar que se determina conforme las zonas horarias, por lo que el huso horario estacional únicamente se aplica para los estados y municipios de la frontera norte del país.

Ley de los Husos Horarios. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo y dónde es el cambio de horario 2026?

Este domingo 8 de marzo se establece el horario de verano, por lo que los estados y municipios ubicados en la frontera norte deben adelantar una hora en el reloj a las 02:00 horas.

El horario de verano concluye el domingo 1 de noviembre, y este día se debe atrasar una hora en los relojes de las entidades y municipios de la frontera norte, pasando de las 02:00 a las 01:00 horas.

Este cambio de horario aplica para algunos municipios de los estados de Chiuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en el resto del país se debe mantener el mismo horario.

Los municipios en los que se debe aplicar el huso horario de verano son los siguientes:

Baja California: En todo el estado

Chihuahua: Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero.

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Hidalgo, Ocampo, Jiménez, Guerrero, Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldamas

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Río Bravo, Mier, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Valle Hermoso, y Guerrero.

Cambio de horario en México ı Foto: Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo recomendó a la población ajustar el horario de los relojes durante la noche del sábado, así como programar las alarmas y sus dispositivos.

Asimismo, recomendaron tomar precauciones para las citas que se tengan programadas el día domingo y descansar adecuadamente para no resentir tanto el cambio de horario.

Es recomendable revisar si los dispositivos móviles tienen activada la opción del cambio de huso horario de manera automática para que; en caso de adelantar el horario desde el sábado por la noche, este cambio no se aplique dos veces.

