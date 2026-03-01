‘México siempre va a abogar por la paz mundial’: Sheinbaum desde Comondú, Baja California Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la entrega de Programas para el Bienestar en el municipio de Comondú, Baja California Sur.

Desde Comondú, Baja California Sur, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó, ante el actual contexto mundial, que México siempre ha luchado y abogado por la paz, ya que su política exterior se sustenta en ocho principios establecidos en la Constitución.

Estos son: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Acompañada por el gobernador Víctor Manuel Castro, la mandataria anunció nuevas obras de infraestructura hídrica para el Valle de Santo Domingo. ı Foto: Presidencia

“México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia, y les quiero leer lo que dice nuestra Constitución, que es lo que guía nuestra política exterior... Estos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos, frente a cualquier situación en el mundo, México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, fue el posicionamiento durante el evento de entrega de Programas para el Bienestar en Baja California Sur.

La Jefa del Poder Ejecutivo Federal resaltó que, con la Cuarta Transformación, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza gracias al aumento del salario mínimo, la continuidad de los programas sociales y la implementación de tres nuevos apoyos: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Anunció que en Comondú se pondrá en marcha un programa de recarga de acuíferos para apoyar a las y los productores, agricultores y pescadores de la región; que se suma a la construcción de la Presa el Novillo, una Planta de Tratamiento en Los Cabos, un acueducto de Santa Rosalía a Palo Verde y otros programas como Vivienda para el Bienestar, la basificación de profesores, la construcción de un Hospital del IMSS en Los Cabos y la modernización de la carretera Transpeninsular.

Sostuvo que la iniciativa de Reforma Electoral que enviará al Congreso de la Unión garantiza el principio de “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, ya que propone que el pueblo elija a las y los diputados de representación proporcional; que se reduzca el gasto de las elecciones y el presupuesto a los partidos políticos; y reafirma el compromiso al decirle “no” al nepotismo y a la reelección.

Habitantes de Baja California Sur reciben a la Jefa del Ejecutivo durante la supervisión de los nuevos apoyos Pensión Mujeres Bienestar y Beca Rita Cetina. ı Foto: Presidencia

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en la entidad son 170 mil personas las que ya reciben apoyos y destacó que para este año se aprobó un billón de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para estos derechos.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reiteró su respaldo a la Presidenta ante el escenario internacional y reconoció su patriotismo en la defensa de la soberanía nacional. Finalmente, la derechohabiente Rosa María Martínez Cruz agradeció la consolidación de la Pensión Mujeres Bienestar.

am