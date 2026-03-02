Monreal afirma que se profundizara diálogo con aliados y oposición ante envío de reforma electoral

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de México, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, ante la posibilidad de que este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Congreso su iniciativa de reforma en materia electoral, su bancada profundizará las negociaciones con sus aliados legislativos.

El legislador indicó que Morena reforzará el diálogo con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partidos que integran la coalición oficialista en el Congreso.

Asimismo, adelantó que también se ampliará la interlocución con las bancadas de oposición, entre ellas el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), con el objetivo de construir acuerdos en torno a la propuesta electoral que se prevé sea enviada por el Ejecutivo federal.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena rechazó que la próxima presentación de la iniciativa de reforma electoral de la Presidencia de la República provoque inestabilidad política o afectaciones económicas en México.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el legislador calificó como “alejadas de todo buen juicio objetivo” las afirmaciones de que la sola presentación de la reforma pudiera derivar en estancamiento económico, turbulencias financieras o riesgos en las negociaciones comerciales con Canadá y Estados Unidos.

Monreal subrayó que dichas preocupaciones se han expresado incluso antes de que se conozca el contenido concreto de la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro afirmó que la Cámara de Diputados de México recibirá la iniciativa con “seriedad y responsabilidad”, y aseguró que se generará un ambiente adecuado para su discusión, con el objetivo de construir acuerdos que beneficien al país.

En su mensaje, el legislador también informó que esta semana concluyó la inscripción de 92 aspirantes interesados en ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Recordó que ahora corresponderá a las comisiones legislativas analizar los perfiles y seleccionar a los candidatos que serán sometidos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

