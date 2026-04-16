‘No veo un abuso de mi parte’: Ebrard a polémica por hijo que vivió en Embajada en Londres

Marcelo Ebrard estuvo este jueves en la conferencia de la Presidenta de México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó haber cometido un abuso cometido de su parte por haber enviado a su hijo a vivir a la Embajada de México en Londres cuando fungió como secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard admitió que su hijo Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se hospedó durante un periodo de seis meses en la sede diplomática en el año de 2021 y argumentó que la decisión la tomó por cuidar a su hijo.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la procuración de un papá por su hijo”, declaró Marcelo Ebrard este jueves en Palacio Nacional.

Marcelo Ebrard afirmó que éste fue un ofrecimiento hecho por la entonces embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena, al platicarle que su hijo quería viajar a dicho país para tomar unos cursos, pero él no se encontraba convencido de apoyar esto debido a que la pandemia de Covid-19 se encontraba activa en ese momento.

Marcelo Ebrard dijo estar “muy atareado” en esa época, debido al trabajo que tenía que hacer como canciller para conseguir vacunas para México y otras tareas con las cuales cumplir.

“Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora. Le dije: ‘Pasa por allá mi hijo, porque quiere hacer unos estudios. Yo tengo muchas reservas porque estamos en una pandemia’. Me dijo: ‘Mándamelo para la residencia y lo trato como mi hijo, cuando menos el tiempo que sea indispensable…”, contó Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard afirmó no estar convencido de tal decisión, pero su hijo le comentó que si no acudía perdería la oportunidad para ampliar su formación en psicología y medicina.

“Él estudió psicología y medicina, y le interesa mucho la neurociencia. Si no voy, pues voy a perder esa oportunidad. Esa es la génesis. Le agradecí muchísimo, y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente seis meses. Decidió regresarse, ¿por qué razón? Porque las clases eran por Zoom. Había restricciones de todo tipo. Me dijo papá, pues, ¿para qué me quedo a estudiar? Él quería quedarse más tiempo y se realizó”, contó Marcelo Ebrard.

Además de sostener que no utilizó ningún recurso de manera indebida, su hijo colaboró al organizar una exposición para colaborar con la salud mental de la comunidad.

“Organizaron una exposición para que la gente pudiera exponer principalmente pinturas o dibujos, de su experiencia durante la pandemia es lo que él organizó”, afirmó Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard aseguró que la conducta de su hijo fue “intachable”, por lo que acusó de “mezquindad” en la información y señalamientos que se han hecho a raíz de que se dio a conocer este episodio.

“Sí veo mucha mezquindad en ese tipo de notas, porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de toda la Cancillería mexicana. Y, para empezar, tu servidor, por traer a México el equipo, las vacunas, y en ello participó toda la cancillería mexicana. Y mi hijo lo único que quiso hacer fue contribuir con esa exposición a que nuestra comunidad estuviera mejor”, declaró Marcelo Ebrard.

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FGR