Sheinbaum descarta incremento a petróleo por conflicto en Medio Oriente

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que México vaya a enfrentar un impacto al precio de la gasolina y petróleo, derivado del conflicto desatado en Medio Oriente, el cual ya llevó al bloqueo del estrecho de Ormuz, el cual es utilizado como paso de dicho recurso a escala global.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México cuenta con un esquema que consiste en bajar el IEPS ante situaciones como la que hoy se enfrenta, para así impedir que el precio de la gasolina se dispare dentro del territorio mexicano.

En este marco, comentó que este mismo lunes sostendrá una reunión, como lo hace cada inicio de semana, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para abordar entre otros temas el de la contención al precio del crudo.

“Frente a aumentos muy grandes en el precio del petróleo, México tiene ya determinado un esquema en donde baja el IEPS, para que no suba el precio de la gasolina y que no se afecte la inflación… hasta ahora no hay problema con nuestro país”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo también destacó que a pesar de la convulsión en el escenario internacional debido a este conflicto bélico, el peso se mantiene estable frente al dólar.

“El peso se mantuvo, se devaluó el dólar. El peso se mantuvo, no sé en cuánto está ahora, está en el margen. Llegó a estar un poco más bajo, pero está bien, pues no ha habido problemas”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR