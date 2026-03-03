Mier descarta desaparición del PREP con reforma electoral; alianza con PT y Partido Verde ‘se mantiene’

El senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado de a República, descartó una ruptura con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) incluso si ambos votan en contra del dictamen de reforma electoral: “se vale disentir”, dijo.

“Nunca vamos a sacrificar lo más por lo menos”, sentenció al dejar en claro que la alianza seguirá en pie , aunque los socios no acompañen todos los contenidos de la iniciativa que modifica 30 artículos de la Constitución.

PREP no desaparecerá, asegura Ignacio Mier

El morenista también aseguró que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no desaparecerá con la reforma electoral, lo cual representaría un cambio frente a los principales aspectos presentados la semana pasada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a lo que contendría la iniciativa.

“El PREP se queda, así siempre se ha dicho que se va a quedar”, subrayó Mier. Aclaró que la novedad es que se contempla que el cómputo distrital iniciará de manera simultánea con la llegada de los paquetes electorales a los consejos distritales , sin esperar hasta el miércoles posterior a la elección, y que dicho proceso tomará aproximadamente 72 horas.

PT y Verde, “partidos que tienen vida propia”: Mier

“No va a haber ruptura. La alianza y la coalición se mantiene, porque desde el principio no engañamos a nadie ni al pueblo de México”, afirmó el legislador al ser cuestionado sobre la posibilidad de que sus aliados rechacen partes del texto cuando la iniciativa llegue al Congreso .

Reconoció, sin embargo, que el Partido Verde y el PT son socios con autonomía propia: “Son partidos que tienen vida propia, tienen su propia declaración de principios y sus propios estatutos que definen su actuar político”.

Ignacio Mier precisó que la iniciativa fue depurada para ceñirla estrictamente a los 10 ejes planteados originalmente por Sheinbaum, descartando disposiciones ajenas que se habían intentado incorporar, como armonización de lenguaje inclusivo, ajustes en materia de poder judicial e inteligencia.

“Se estaban incluyendo, aprovechando el proceso de reforma constitucional, algunas otras cuestiones que no son materia de la reforma política y electoral”, explicó.

El coordinador morenista también anticipó que la agenda legislativa pendiente del llamado “Plan C” incluye aún la reforma al artículo 127 constitucional en materia de pensiones, así como ajustes relacionados con el eje de austeridad republicana.

“Tenemos otros temas pendientes que están dentro del Plan C que no hemos concluido y que son vinculantes a él”, precisó.

cehr