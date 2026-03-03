Yucatán se posiciona como destino para turismo sudamericano

Yucatán cerró con éxito su participación en la 45.ª edición de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) 2026, el encuentro más relevante del sector en Colombia y uno de los más importantes de América Latina, celebrado en Bogotá, con una intensa agenda de trabajo para proyectar al estado en nuevos mercados internacionales.

El titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, encabezó la delegación yucateca junto con la subsecretaria de Promoción Turística, Elizabeth Cole Guerrero, con quien lideró reuniones con actores estratégicos del sector turístico sudamericano.

Como parte de los resultados, se concretaron 17 citas de negocios, un encuentro con 10 turoperadores de Colombia y 20 entrevistas con medios nacionales e internacionales, acciones que permitieron posicionar a Yucatán como un destino ideal para el mercado sudamericano, especialmente para viajeros interesados en turismo gastronómico, cultural, de naturaleza y de aventura.

La participación tuvo como eje la diversificación de mercados, con el objetivo de fortalecer la presencia del estado en Sudamérica y generar nuevas oportunidades de comercialización.

En cada reunión se destacó la riqueza cultural viva, la oferta de experiencias auténticas y la infraestructura turística de calidad que distinguen al destino.

Además de la promoción directa, se plantearon oportunidades para nuevas conexiones aéreas entre Yucatán y Colombia, un paso estratégico para facilitar el flujo de visitantes y fortalecer la conectividad regional.

La edición 2026 de la Vitrina Turística Anato, realizada del 25 al 27 de febrero, reunió a 56 mil profesionales del sector y superó las 26 mil 900 citas de negocios gestionadas a través de su plataforma oficial, lo que representó un crecimiento del 13% respecto al año anterior, confirmando la relevancia de este espacio para concretar alianzas comerciales de alto impacto.

Con su participación en este foro internacional, Yucatán consolida su presencia en América Latina y reafirma su compromiso de ampliar su proyección global, en cumplimiento de la visión del Gobierno del Renacimiento Maya de impulsar un desarrollo turístico sólido, diversificado y con beneficios directos para las y los yucatecos.

